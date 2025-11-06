Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Renault διαθέτει μια εξαιρετική συλλογή ιστορικών οχημάτων, έργων τέχνης και εγγράφων, τα οποία θα συγκεντρωθούν από το 2027 σε ένα νέο εκθεσιακό κέντρο στο Flins-sur-Seine, κοντά στο Παρίσι. Αυτός ο μοναδικός χώρος, ανοιχτός σε όλους, θα ζωντανέψει την κληρονομιά της Renault για πρώτη φορά και θα επιτρέψει στο κοινό να εξερευνήσει την 125χρονη ιστορία της μάρκας.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου δημιουργίας μιας εντυπωσιακής “βιτρίνας” που θα συγκεντρώνει όλες τις συλλογές της σε ένα μέρος, η Renault αναδιοργανώνει τη συλλογή ιστορικών οχημάτων της, προκειμένου να διατηρήσει 600 εμβληματικά και μοναδικά μοντέλα που κατασκευάστηκαν από το 1898.

Η μάρκα θα πουλήσει μια σειρά από οχήματα που κατείχε σε τουλάχιστον δύο μονάδες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα διατηρήσει τουλάχιστον ένα από κάθε μοντέλο στην 125χρονη ιστορία της.

Συνεργάτες από το 2022, η Renault και η Artcurial Motorcars ανακοινώνουν μια ειδική εκδήλωση για συλλέκτες και για όλους όσους έχουν πάθος για τη μάρκα και την ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτή η μοναδική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στο ιστορικό χώρο Flins-sur-Seine, 40 χιλιόμετρα από το Παρίσι.

Αυτός ο εμβληματικός χώρος, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη μεταμόρφωση, θα προσφέρει μια μοναδική στέγη από το 2027 για όλες τις συλλογές που αποτελούν την κληρονομιά της Renault, η οποία εκτείνεται σε πάνω από έναν αιώνα καινοτομίας και πάθους για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει περίπου εκατό ιστορικά αυτοκίνητα, από τα περισσότερα από 800 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη συλλογή της Renault, καθώς και μια επιλογή από περίπου εκατό αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων, στολών οδηγών. Το 90% των εκθεμάτων θα δημοπρατηθούν χωρίς ελάχιστη τιμή, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι του παρελθόντος της Renault.

Ανάμεσα στα οχήματα είναι ένα Type D από το 1901, 4CV, Clio Williams, Alpine A610 Evolution, 20 μονοθέσια Formula 1, Renault 5 Turbo Bandana, Renault Maxi Turbo 5.