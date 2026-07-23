Την κατηγορία των off-road supercar ξεκίνησε πριν λίγο καιρό η Porsche Rally Dakar 911 και μετά ήρθε η Lamborghini Huracan Sterraro να συνεχίσει αυτό το κεφάλαιο της αυτοκίνησης, το οποίο φαίνεται πως έχει αρκετό μέλλον.

Τώρα έρχεται η Rezvani να βάλει και το δικό της λιθαράκι, με το νέο και super limited δικό της δημιούργημα. Στην «καρδιά» του Dune βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος V10 5,2 λίτρων που αποδίδει 800 ίππους και 1.065 Nm ροπής, συνδυαζόμενος με 7τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και σύστημα τετρακίνησης.

Παρότι η εταιρεία δεν κατονομάζει επίσημα τη βάση του αυτοκινήτου, όλα δείχνουν ότι προέρχεται από τη Lamborghini Huracan Sterrato, η οποία αποδίδει 601 ίππους και ήταν από τα πρώτα off-road supercars. Με την προσθήκη κομπρέσορα, η ισχύς αυξάνεται σχεδόν κατά 200 ίππους, δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα off-road supercars που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, για μία κατηγορία που δείχνει πως θα αποκτά όλο και περισσότερους “παίκτες”.

Οι αλλαγές όμως δεν περιορίζονται στον κινητήρα

Το Dune αποκτά ολόκληρο ανθρακονημάτινο αμάξωμα, νέα σχεδίαση εμπρός και πίσω, ενσωματωμένο LED φωτισμό, αεραγωγό οροφής, ενισχυμένους προφυλακτήρες και προστατευτικές ποδιές για κίνηση εκτός δρόμου.

Παράλληλα η ανάρτηση έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, αυξάνοντας το ύψος του αυτοκινήτου κατά 11.5εκατ. ενώ η συνολική απόσταση από το έδαφος φτάνει πλέον τα 28 εκατ. επιτρέποντας στο Dune να κινηθεί σε διαδρομές όπου ένα συμβατικό supercar δεν θα τολμούσε να πλησιάσει.

Έτοιμο για άμμο, λάσπη και… βράχια

Σε αντίθεση με τα περισσότερα εξωτικά μοντέλα, το Rezvani Dune εξοπλίζεται με 31άρια ελαστικά mud-terrain, ζάντες 20 ιντσών και σύστημα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης για άμμο, λάσπη, βράχια, χιόνι, Baja αλλά και καθημερινή χρήση στην άσφαλτο.

Παράλληλα διαθέτει γωνία προσέγγισης έως 25 μοίρες, γωνία διαφυγής 35 μοιρών, γάντζους ρυμούλκησης και προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος.

Μόλις επτά αυτοκίνητα για όλο τον κόσμο

Η Rezvani ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει μόλις επτά Dune, μετατρέποντάς το αυτομάτως σε ένα από τα πιο σπάνια μοντέλα της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να δεσμεύσουν μία θέση παραγωγής με προκαταβολή 1.500 δολαρίων, ενώ οι πλήρεις λεπτομέρειες και η τελική τιμή θα ανακοινωθούν κατά την επίσημη παρουσίασή του μέσα στις επόμενες ημέρες