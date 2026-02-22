Η Red Bull έχει αποδείξει πολλές φορές πως όταν πρόκειται για ακραία stunts, σπάνια μένει στα συνηθισμένα. Αυτή τη φορά όμως, το επίπεδο ανέβηκε ακόμη περισσότερο, με μια απολύτως επιτυχημένη προσγείωση αεροσκάφους πάνω σε κινούμενο τρένο, ένα εγχείρημα που συνδύασε ικανότητα, αεροδυναμική ακρίβεια και τεχνολογία από τον κόσμο των ηλεκτρικών hypercars.

Πρωταγωνιστής της προσπάθειας ήταν ο Dario Costa, ένας από τους πιο έμπειρους πιλότους της Red Bull, ο οποίος ολοκλήρωσε το ρεκόρ, έπειτα από μήνες προετοιμασίας και προσομοιώσεων. Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς η προσγείωση, αλλά ο απόλυτος συγχρονισμός: το αεροσκάφος έπρεπε να ευθυγραμμιστεί με ακρίβεια εκατοστού με ένα τρένο, που κινούνταν με σταθερή ταχύτητα, χωρίς περιθώρια λάθους.

Σε αυτό το σημείο μπήκε στο παιχνίδι η Rimac. Η γνωστή εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών hypercars, συμμετείχε στο project τόσο ως τεχνολογικός συνεργάτης, (προσφέροντας εργαλεία προσομοίωσης, ανάλυση δεδομένων και μαθηματικά μοντέλα δυναμικής κίνησης), όσο και και στις προπονήσεις. Για μήνες, ο πιλότος εξασκούνταν στο συγκεκριμένο stunt και τη θέση του τρένου είχαν λάβει δύο Nevera (το ένα μάλιστα R), τα οποία λειτουργούσαν ως πλατφόρμα για την εξάσκηση της προσγείωσης. Μάλιστα το Nevera R, κινούνταν με την όπισθεν (δεν διαθέτει τυχαία το ρεκόρ ταχύτητας με όπισθεν), αν και δεν χρειάστηκε να “τελικιάσει” μιας και οι πρόβες, όσο και το τελικό εγχείρημα, έγινε με ταχύτητα 90χλμ./ώρα.

Η προετοιμασία και οι πρόβες έγιναν στην Κροατία ενώ το τελικό εγχείρημα με το αεροπλάνο, έλαβε χώρα σε σιδηροδρομική γραμμή της Τουρκίας.

Η συνεργασία αυτή επέτρεψε στον Costa και την ομάδα του, να προσομοιώσουν σενάρια ταχύτητας, απόστασης και χρονισμού, βελτιστοποιώντας την τελική προσέγγιση. Το αποτέλεσμα ήταν μια προσγείωση που εκτελέστηκε με απόλυτη ακρίβεια, και καταγράφηκε ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά stunts που έχει παρουσιάσει η Red Bull τα τελευταία χρόνια.

Πέρα από το θέαμα, το project ανέδειξε το πως η σύγχρονη αυτοκινητική τεχνολογία δεν περιορίζεται πλέον στους τέσσερις τροχούς. Συστήματα προσομοίωσης, ανάλυσης φορτίων και ελέγχου δυναμικής, που εξελίχθηκαν για ηλεκτρικά hypercars, βρήκαν εφαρμογή σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο.