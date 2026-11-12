Η Rockstar Games συνεργάστηκε με τη γνωστή εταιρεία βελτιώσεων West Coast Customs και δημιούργησε μια πραγματική εκδοχή της Grotti Cheetah, ενός από τα αυτοκίνητα που συναντάμε στον κόσμο του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού. Το μοντέλο βρίσκεται ήδη σε πολυκατάστημα του Λονδίνου, όπου διατίθεται προς πώληση έναντι 1.2 εκατ. ευρώ.

Από τη Ferrari Testarossa στην εικονική Grotti

Η πραγματική Grotti Cheetah βασίζεται σχεδιαστικά στη θρυλική Ferrari Testarossa, με τις χαρακτηριστικές αναλογίες των supercars της δεκαετίας του ’80. Η West Coast Customs ανέλαβε να μεταφέρει το αυτοκίνητο από τον ψηφιακό κόσμο στην πραγματικότητα, δίνοντάς του μια εντυπωσιακή εμφάνιση εμπνευσμένη από τη Vice City.

Το αμάξωμα έχει διχρωμία που συνδυάζει το μπλε με το ροζ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα, το οποίο η εταιρεία ονομάζει «Vice City Fade». Παράλληλα, το αυτοκίνητο διαθέτει χαμηλωμένη ανάρτηση, σπορ ελαστικά, ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό με ιταλικό δέρμα και φυσικά το λογότυπο της Grotti, που αντικαθιστά το γνωστό σήμα της Ferrari.

Έξι αυτοκίνητα από το GTA VI έγιναν πραγματικότητα

Συνολικά έξι αυτοκίνητα από το σύμπαν του GTA VI κατασκευάστηκαν σε πραγματικό μέγεθος. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα Progen Emerus, Invetero Coquette, Albany Buccaneer, Albany Manana και Pegassi Tempesta. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ομάδα αυτοκινήτων είχε εμφανιστεί προηγουμένως στους δρόμους του Μαϊάμι, σε μια εντυπωσιακή προωθητική ενέργεια που έφερε την αισθητική του παιχνιδιού στην πραγματική πόλη που ενέπνευσε τη Vice City.

Το Grand Theft Auto VI αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2026 για PlayStation 5 και Xbox.