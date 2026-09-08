Η smart και η Sennheiser αναβαθμίζουν την ηχητική εμπειρία στην κατηγορία των ultra-compact αυτοκινήτων, με τo νέo smart #2 , σηματοδοτώντας το επόμενο κεφάλαιο της επιτυχημένης συνεργασίας τους. Μετά την παρουσίαση του Sennheiser Signature Sound System στo smart #5, ο κορυφαίος γερμανικός ειδικός στον ήχο γίνεται ο επίσημος συνεργάτης της smart για το νεότερο μοντέλο της, μεταφέροντας την τεχνογνωσία του στον ήχο στο νέο αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο της μάρκας.

Μια αναβαθμισμένη ηχητική εμπειρία

Επιλεγμένες εκδόσεις του smart #2 θα διαθέτουν το ειδικά σχεδιασμένο ηχοσύστημα Sennheiser 7 ηχείων, το οποίο έχει εξελιχθεί ειδικά για την ιδιαίτερα compact αρχιτεκτονική της καμπίνας του οχήματος. Σε συνδυασμό με τον ιδιόκτητο αλγόριθμο Contrabass της Sennheiser και την εξειδικευμένη ακουστική ρύθμιση, η προσεκτικά βελτιστοποιημένη αυτή διαμόρφωση προσφέρει μια αναβαθμισμένη ηχητική εμπειρία, η οποία ξεπερνά τις επιδόσεις που συναντώνται συνήθως σε οχήματα της compact κατηγορίας, και όχι μόνο.

Wolfgang Ufer, CEO smart Europe: «Η επιστροφή του διθέσιου smart αφορά κάτι περισσότερο από τη δημιουργία ενός εξαιρετικού αυτοκινήτου πόλης. Θέλουμε κάθε διαδρομή με τo smart #2 να είναι ξεχωριστή, από τον τρόπο με τον οποίο κινείται μέσα στην πόλη μέχρι τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται στο εσωτερικό της. Μαζί με τη Sennheiser δημιουργούμε μια συναρπαστική ηχητική εμπειρία, η οποία προσθέτει μια ακόμη συναισθηματική διάσταση στο αυτοκίνητο και σε κάνει να θέλεις να παραμείνεις πίσω από το τιμόνι λίγο περισσότερο».

Για το smart #2, η Sennheiser έχει δημιουργήσει μια ηχητική σκηνή που επεκτείνει τη μουσική πέρα από τα φυσικά όρια της καμπίνας του διθέσιου μοντέλου, δημιουργώντας παράλληλα ένα καθηλωτικό περιβάλλον ακρόασης για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Με τρία επίπεδα ρύθμισης των μπάσων και τρία ηχητικά προφίλ – Studio, Live και Vocal – οδηγός και επιβάτης μπορούν να προσαρμόσουν την ηχητική εμπειρία στις ανάγκες κάθε διαδρομής.

Dr. Veronique Larcher, Managing Director Sennheiser Mobility: «Η συνεργασία μας με τη smart συνεχίζει να αποδεικνύει τι είναι δυνατό όταν η καινοτομία στον χώρο της αυτοκίνησης και η αριστεία στον ήχο εξελίσσονται παράλληλα. Με το ηχοσύστημα Sennheiser 7 ηχείων στo νέα smart, έχουμε μετατρέψει για ακόμη μία φορά το όχημα σε έναν χώρο που προσφέρει την καθαρότητα, την ισορροπία και τη συναισθηματική ένταση που οι ακροατές περιμένουν από το brand μας. Το “Small car, big sound” αποτυπώνει ιδανικά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο μάρκες συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια απρόσμενα δυναμική ηχητική εμπειρία σε κάθε διαδρομή».

Σε τροχιά εξέλιξης: Το επόμενο στάδιο της συνεργασίας στα ηχοσυστήματα

Αξιοποιώντας τη μελετημένη σχεδίαση της καμπίνας τoυ νέου smart #2, η συνεργασία με τη Sennheiser αναβαθμίζει τη συνολική εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο, μέσω της αυθεντικής αναπαραγωγής του ήχου. Το ηχοσύστημα αντικατοπτρίζει την κοινή φιλοδοξία των δύο brands να συνδυάζουν την ουσιαστική καινοτομία με την καθημερινή χρηστικότητα. Η συνεργασία βασίζεται στην επιτυχημένη διεθνή συνεργασία των δύο εταιρειών και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενσωμάτωση εξαιρετικών τεχνολογικών λύσεων στην επόμενη γενιά οχημάτων smart.

Το smart #2 επαναπροσδιορίζει το αυθεντικό διθέσιο μοντέλο της smart για μια νέα εποχή αστικής ηλεκτρικής μετακίνησης. Σχεδιασμένο με γνώμονα την έξυπνη αξιοποίηση των χώρων, την ουσιαστική καινοτομία και την καθημερινή χρηστικότητα, το smart #2 αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της smart να δημιουργεί εμπειρίες ουσίας, προσαρμοσμένες στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν και μετακινούνται στις σύγχρονες πόλεις.

Το ολοκαίνουργιο smart #2 θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι στις 12 Οκτωβρίου 2026.