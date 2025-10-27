Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σίγουρα την Sharp την ξέρετε για της ηλεκτρικές συσκευές της, όπως τηλεοράσεις, φούρνους μαγειρέματος κτλ. Πλέον όμως η εταιρεία θέλει να τη γνωρίσετε εκ νέου, ως μία εταιρεία κατασκευής και αυτοκινήτων και για να το πετύχει αυτό, παρουσίασε το LDK+.

Ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact σύνολο που θα παρουσιαστεί επίσημα στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας, αργότερα αυτόν τον μήνα, προβάλλοντας ως highlight τη δυνατότητά του να συνδέεται με τις οικιακές συσκευές του σπιτιού.

Σχεδιαστικά, στο μπροστινό μέρος υπάρχουν προβολείς LED πλήρους πλάτους, ενσωματωμένοι σε μια καλυμμένη μάσκα με το λογότυπο της Sharp. Το μίνι βαν διαθέτει συρόμενες πόρτες και όρθιο πίσω μέρος, ενώ οι παραδοσιακοί καθρέφτες και οι χειρολαβές των θυρών υποδηλώνουν ότι το πρωτότυπο πλησιάζει στην παραγωγή.

Η διάταξη του εσωτερικού, περιλαμβάνει ένα επίπεδο δάπεδο, ένα περιστρεφόμενο κάθισμα οδηγού που μπορεί να βλέπει προς τα πίσω και μια κονσόλα με πτυσσόμενο τραπέζι. Πιο συγκεκριμένα, όταν είναι σταθμευμένο, το όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα κινηματογράφου ή ως απομακρυσμένος χώρος εργασίας, καθώς ένας προβολέας τοποθετείται ανάμεσα στα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού. Μάλιστα, τραβώντας προς τα κάτω την οθόνη που είναι εγκατεστημένη πάνω από τα πίσω καθίσματα, μπορείτε να απολαύσετε ταινίες ή να πραγματοποιήσετε διαδικτυακές συσκέψεις και σε μια μεγάλη οθόνη.

Φυσικά highlight είναι και εδώ η Τεχνητή Νοημοσύνη



Μέσω της πλατφόρμας AIoT της Sharp και της Τεχνητής Νοημοσύνης, το όχημα συνδέεται με οικιακές συσκευές όπως η κουζίνα, το κλιματιστικό και το πλυντήριο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μαθαίνει τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις των κατοίκων, δημιουργώντας εξατομικευμένους νέους τρόπους ζωής, (χωρίς η εταιρεία να μπαίνει ακόμα σε λεπτομέρειες). Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να συνδεθεί με λύσεις V2H (Vehicle to Home), επιτρέποντας την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας, ενσωματώνοντας την παραγωγή ηλιακής ενέργειας και τις οικιακές μπαταρίες αποθήκευσης.

Περισσότερες πληροφορίες στις 30 Οκτωβρίου, όταν και θα παρουσιαστεί επίσημα στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας.