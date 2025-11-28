Η Skoda αυτή τη στιγμή βρίσκεται με διαφορά στην καλύτερη φάση της 130ης ιστορίας της. Είναι πλέον η τρίτη best seller αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, κατέχοντας μερίδιο αγοράς 6,3% (μέχρι τον Οκτώβριο του 2025) με 765.700 παραδόσεις (+14.1% αύξηση από πέρυσι).

Αυτό της δίνει τη σιγουριά και την άνεση να… πειραματιστεί μέσα από το πρόγραμμα της “Icons get a Makeover”, σύμφωνα με το οποίο “αναστένονται ψηφιακά” τα παλαιότερα μοντέλα της ως φουτουριστικά ηλεκτρικά οχήματα του σήμερα. Η τελευταία δημιουργία της, επικεντρώνεται στο πρώτο όχημα της Skoda που έφτασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις. Ο λόγος για τα 100/110, που επιστρέφει ως φανταστικός διάδοχος του sedan που πουλήθηκε μεταξύ 1969 και 1977.

Υπεύθυνος για τη δημιουργία των εικόνων που βλέπετε, είναι ο σχεδιαστής της Skoda, Martin Paclt, ο οποίος επανερμήνευσε το μοντέλο με έναν πιο premium χαρακτήρα, που θυμίζει λιμουζίνα. Στόχος ήταν να διατηρηθεί η ουσία του αρχικού Skoda 100, κυρίως μέσω των αναλογιών και του συνολικού χαρακτήρα του. Η επανερμηνεία, επομένως, παραμένει ένα κλασικό sedan με κομψές, ρέουσες επιφάνειες και μεγάλους, αδιάλειπτους όγκους.

Το μοντέρνο όραμα ενσωματώνει επίσης αρκετά σύγχρονα στοιχεία, όπως ένα γραφικό προβολέων τεσσάρων στοιχείων, ένα ανάγλυφο καπό με το λογότυπο της Škoda, και προεξέχουσες λωρίδες φωτισμού που εκτείνονται τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος. Αυτές οι λεπτομέρειες αναφέρονται στο χρωμιωμένο μπροστινό πλαίσιο και στον πίσω αεραγωγό του αρχικού μοντέλου.

Ένα από τα πιο αντισυμβατικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου Skoda 100, είναι το γεγονός πως το πίσω τζάμι παραλείπεται εντελώς. «Είναι μια μικρή προσπάθεια να αμφισβητηθούν οι καθιερωμένοι κανόνες. Σίγουρα θα προκαλέσει συναισθήματα – και ο σχεδιασμός πρέπει να κάνει ακριβώς αυτό», σημειώνει ο σχεδιαστής. Το χαρακτηριστικό οβάλ γραφικό, που χρησιμοποιείται τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος, ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση με το κλασικό Škoda 100.

Η αντισυμβατική λύση στο πίσω μέρος δημιούργησε επίσης ευκαιρίες για επανεξέταση της τεχνικής διάταξης του οχήματος. «Ήθελα να δημιουργήσω μια ιδέα με ένα ορισμένο βαθμό ρεαλισμού», λέει ο Paclt. Η απουσία πίσω παρμπρίζ, του επέτρεψε να ενσωματώσει ένα σύστημα εισαγωγής αέρα σε αυτήν την περιοχή, συμπληρωμένο από μινιμαλιστικούς αεραγωγούς στα πίσω φτερά. «Ακόμα και ένα ηλεκτρικό όχημα – επειδή αυτό το όραμα προορίζεται ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο – απαιτεί ψύξη. Η τοποθέτηση της εισαγωγής πάνω από την οροφή φαίνεται ωραία και κατευθύνει αποτελεσματικά τον αέρα στα τεχνικά εξαρτήματα που βρίσκονται πίσω από την καμπίνα. Ήταν λογικό να διατηρηθεί η αρχική φιλοσοφία του κινητήρα πίσω από το Škoda 100», λέει ο Martin.

Τεχνικά, το όραμα του Paclt αγκαλιάζει την κλασική ιδέα «όλα στο πίσω μέρος». «Μου αρέσει η ιδέα της κίνησης στους πίσω τροχούς. Μου επέτρεψε να σπρώξω τον μπροστινό άξονα προς τα εμπρός και να δημιουργήσω ένα frunk», προσθέτει.

Είναι ενδιαφέρον ότι η βάση για το σχεδιασμό ήταν το πακέτο του τρέχοντος Superb. «Συνειδητοποίησα ότι το νέο Škoda 100 έπρεπε να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο -ειδικά φαρδύτερο- και να κάθεται καλά στις ζάντες του, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο», λέει. Από εκεί, δημιούργησε το τρισδιάστατο μοντέλο του οράματός του: έναν σύγχρονο, σίγουρο φόρο τιμής στο αρχικό αυτοκίνητο.

Πως σας φαίνεται;