Ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της γιόρτασε η Skoda, καθώς από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της στο Kvasiny βγήκε το εκατομμυριοστό Karoq. Το επετειακό αυτοκίνητο είναι ένα Karoq 1.5 TSI ισχύος 150 ίππων, βαμμένο στην απόχρωση Graphite Grey, σηματοδοτώντας ακόμη μία επιτυχία για το οικογενειακό SUV που βρίσκεται στην αγορά από το 2017.

Το Karoq παρουσιάστηκε ως ο αντικαταστάτης του Yeti και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της τσεχικής εταιρείας. Η ευρύχωρη καμπίνα, οι πρακτικές λύσεις “Simply Clever”, η μεγάλη γκάμα κινητήρων και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δικίνητων και τετρακίνητων εκδόσεων συνέβαλαν στην εμπορική του επιτυχία σε πολλές αγορές.

Από την παρουσίασή του το 2017, το Karoq εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της γκάμας της Skoda. Σήμερα διατίθεται σε περίπου 60 αγορές παγκοσμίως και αποτελεί το τρίτο πιο εμπορικό SUV της τσεχικής μάρκας. Στην επιτυχία του συνέβαλαν η ευρύχωρη και πρακτική καμπίνα, ο πλούσιος εξοπλισμός, αλλά και η μεγάλη ποικιλία εκδόσεων, με επιλογές τόσο προσθιοκίνησης όσο και τετρακίνησης. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει βενζινοκινητήρες 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI και 2.0 TSI, καθώς και τον δίλιτρο πετρελαιοκινητήρα TDI, με ισχύ από 116 έως 190 ίππους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Skoda για τις προτιμήσεις των αγοραστών. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις πελάτες (73%) επιλέγουν το Karoq με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ το υπόλοιπο 27% προτιμά χειροκίνητο. Η Γερμανία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά του μοντέλου με περίπου 189.600 πωλήσεις, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (103.900) και την Τσεχία (87.400). Όσο για τα χρώματα, οι περισσότεροι αγοραστές προτιμούν το μαύρο (16%), το γκρι (14%) και το λευκό (13%).

Η παραγωγή του συνεχίζεται στο εργοστάσιο του Kvasiny, όπου κατασκευάζονται επίσης τα Kodiaq και Octavia. Μάλιστα, το συγκεκριμένο εργοστάσιο σημείωσε νέο ρεκόρ παραγωγής το 2025, με περισσότερα από 300.000 οχήματα να βγαίνουν από τις γραμμές συναρμολόγησης.

Παράλληλα, η Skoda επιβεβαίωσε ότι η δεύτερη γενιά του Karoq βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Το νέο μοντέλο αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028, συνεχίζοντας την πορεία ενός SUV που αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της γκάμας της μάρκας.