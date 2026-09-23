Για χρόνια, η Porsche ήταν το οικονομικό «διαμάντι» του Volkswagen Group. Η μάρκα των 911, Cayenne και Taycan είχε καταφέρει να μετατρέψει το premium και το sportscar positioning σε εξαιρετικά υψηλή κερδοφορία, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πηγές κερδών για τον γερμανικό όμιλο.

Όμως τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δείχνουν μια εντυπωσιακή ανατροπή

Η Skoda, η μάρκα που βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά στην ιεραρχία του ομίλου από πλευράς τιμών και prestige, εμφάνισε το 2025 λειτουργική απόδοση επί των πωλήσεων 8,3%. Η Porsche, την ίδια χρονιά, περιορίστηκε μόλις στο 1,1%. Και ένας γνωστός αναλυτής της αγοράς έφτασε στο σημείο να πει στο Reuters ότι η τσεχική μάρκα έχει ουσιαστικά γίνει «η νέα Porsche» του Volkswagen Group. Η σύγκριση αφορά έναν συγκεκριμένο οικονομικό δείκτη και αποκαλύπτει κυρίως το πόσο έχει αλλάξει η κερδοφορία των δύο εταιρειών.

8,3% η Skoda, μόλις 1,1% η Porsche

Ο δείκτης που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι το operating return on sales, δηλαδή η σχέση του λειτουργικού κέρδους προς τα έσοδα. Στην περίπτωση της Skoda, το 2025 τα έσοδα έφτασαν σε ιστορικό υψηλό €30,1 δισ., ενώ το λειτουργικό κέρδος ανήλθε σε €2,5 δισ.. Η λειτουργική απόδοση επί των πωλήσεων διατηρήθηκε στο 8,3%, ακριβώς στα επίπεδα του 2024. Παράλληλα, η Skoda παρέδωσε 1.043.900 αυτοκίνητα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 12,7% και ξεπερνώντας για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια το όριο του ενός εκατομμυρίου οχημάτων.

Στην Porsche τα έσοδα του 2025 υποχώρησαν στα €36,27 δισ., από €40,08 δισ. το 2024, ενώ τα λειτουργικά κέρδη κατέρρευσαν από τα €5,64 δισ. στα €413 εκατ.. Ως αποτέλεσμα, το operating return on sales υποχώρησε από 14,1% σε μόλις 1,1%.

Όμως υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αστερίσκος

Η ίδια η Porsche αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του 2025 επηρεάστηκαν από περίπου €3,9 δισ. έκτακτες δαπάνες. Από αυτά, περίπου €2,4 δισ. αφορούσαν την αναπροσαρμογή της στρατηγικής προϊόντος και την αναδιάρθρωση της εταιρείας, περίπου €700 εκατ. σχετίζονταν με δραστηριότητες μπαταριών και άλλα περίπου €700 εκατ. με τους αμερικανικούς δασμούς. Άρα η τεράστια διαφορά με τη Skoda είναι πραγματική ως προς τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του 2025, αλλά δεν σημαίνει ότι η Porsche έχει ξαφνικά γίνει μια μη κερδοφόρα μάρκα.

Η Skoda κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα

Η Skoda δεν χρειάστηκε να μετατραπεί σε premium κατασκευαστή για να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Το 2025 πέτυχε ρεκόρ εσόδων και λειτουργικών κερδών, ενώ ταυτόχρονα αύξησε σημαντικά τις παραδόσεις. Η Volkswagen αποδίδει μέρος της επίδοσης στη διευρυμένη γκάμα, στο καλύτερο μείγμα πωλήσεων και στις προσπάθειες περιορισμού του κόστους μέσω του προγράμματος Next Level Efficiency+.

Τα ηλεκτρικά Elroq και Enyaq συνέβαλαν στη δυναμική της μάρκας, ενώ έρχοναι και τα νέα Epiq και Peaq.

Η Porsche πληρώνει ακριβά τη μετάβαση

Η γερμανική εταιρεία αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση στην Κίνα, έντονο ανταγωνισμό στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δασμούς στις ΗΠΑ και σημαντικό κόστος από την αναπροσαρμογή της στρατηγικής της. Η ίδια η Porsche αναφέρει ότι η αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στην Κίνα παραμένει πιεσμένη, ενώ ο ανταγωνισμός στις αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις είναι ιδιαίτερα έντονος.