Από τις 2 Ιανουαρίου ξεκίνησε η δεύτερη τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής με πρωταγωνιστές το Fabia και τον Έλληνα αθλητή παγκόσμιας κλάσης με διεθνείς διακρίσεις, Μίλτο Τεντόγλου.

Η νέα καμπάνια θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες και θα προβάλλεται σε όλα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και σε επιλεγμένους αγώνες συνδρομητικών καναλιών. Η τηλεοπτική επικοινωνία υποστηρίζεται παράλληλα από ψηφιακές ενέργειες, ενισχύοντας τη συνολική δυναμική της καμπάνιας.

Η καμπάνια εκτός από το δυναμικό χαρακτήρα και την οδηγική ταυτότητα του Fabia, συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εμπορικό μήνυμα, που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Fabia στην κατηγορία του. Το Skoda Fabia διατίθεται με τιμή από 17.950€, ενώ η νέα πλούσια έκδοση Selection Plus ξεκινά από 20.950€, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό εξοπλισμού, ποιότητας και αξίας.

Το νέο Fabia έχει μοντέρνα σχεδίαση και είναι ιδιαίτερο ευέλικτο και ευκολοδήγητο.

Η αίσθηση σιγουριάς που προσφέρει στον οδηγό αποτυπώνονται με άμεσο και αυθεντικό τρόπο, συνδέοντας την καθημερινή μετακίνηση με την απόδοση και την αυτοπεποίθηση.

Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, ενός αθλητή παγκόσμιας κλάσης με διεθνείς διακρίσεις, ενισχύει ουσιαστικά το μήνυμα της καμπάνιας. Το προφίλ και οι αξίες που εκπροσωπεί συνδέονται με τη φιλοσοφία της Skoda, προσδίδοντας στην επικοινωνία έναν σύγχρονο και αξιόπιστο χαρακτήρα.

Η νέα έκδοση Selection Plus διατίθεται σε πιο ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις Selection, προσφέροντας πλέον σημαντικά πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό όπου περιλαμβάνονται:

Κάμερα οπισθοπορείας

KESSY – σύστημα κεντρικού κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί

Sunset – φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα

Driving Mode Select – επιλογή προφίλ οδήγησης με λειτουργία Eco

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

Με τη νέα αυτή καμπάνια, η Skoda που με το Fabia Selection Plus ενισχύει τη σχέση αξίας–τιμής, εγκαινιάζει με τον πιο δυναμικό τρόπο τη νέα χρονιά. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της στόχευση σε ισχυρή, συνεπή και ουσιαστική επικοινωνία. Το Fabia συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εμπορικής παρουσίας της μάρκας, διατηρώντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.