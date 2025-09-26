Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές και οι εταιρείες μπαταριών ανεβάζουν τις τεχνολογίες των EV σε νέο επίπεδο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι παραδοσιακές μάρκες δεν αναζητούν επίσης τρόπους να βελτιώσουν τα ηλεκτρικά οχήματα (και όχι μόνο). Η Stellantis είναι μία από αυτές και χάρη σε μια συνεργασία με την Saft, θυγατρική του ενεργειακού γίγαντα TotalEnergies, παρουσίασε μια πολλά υποσχόμενη νέα τεχνολογία.

Αυτό το πρωτότυπο που βλέπετε, βασισμένο στο Peugeot E-3008, έχει εξοπλιστεί με ένα νέο είδος μπαταρίας που δημιουργήθηκε με το IBIS (Intelligent Batterh Integrated System). Σε αντίθεση με τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα, το συγκεκριμένο ενσωματώνει τις λειτουργίες του μετατροπέα και του φορτιστή απευθείας στην μπαταρία. Υποστηρίζει φόρτιση AC και DC, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί την αρχιτεκτονική 12 βολτ και τα βοηθητικά συστήματα του οχήματος.

Τα κέρδη αυτής της πατέντας είναι εντυπωσιακά και πολλά

Αρχικά η Stellantis αναφέρει βελτίωση 10% στην ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με ένα συμβατικό πακέτο μπαταριών ίδιου μεγέθους.

Παράλληλα η μέγιστη ισχύς αυξάνεται από 201 ίππους σε 231 ίππους, ενώ το σύστημα μειώνει το βάρος κατά 40 κιλά και απελευθερώνει επίσης 17 λίτρα χώρου.

Η απόδοση φόρτισης ωφελείται επίσης, με τους χρόνους να μειώνονται έως και 15%. Σε έναν τυπικό φορτιστή AC 7 kW, για παράδειγμα, μια πλήρης επαναφόρτιση μειώνεται από τις 7 ώρες σε περίπου 6.

Αν και τα στοιχεία είναι πολλά υποσχόμενα, η ανάπτυξη βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Οι δοκιμές του συστήματος IBIS επεκτείνονται ώστε να συμπεριλάβουν δοκιμές σε δρόμους και, εάν η πρόοδος παραμείνει σε καλό δρόμο, η Stellantis υποδηλώνει ότι το σύστημα θα μπορούσε να εμφανιστεί σε οχήματα παραγωγής πριν από το κλείσιμο της δεκαετίας.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής μηχανικός και τεχνολογικός διευθυντής Ned Curic, η σκέψη είναι απλή. «Αυτό το έργο αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι η απλοποίηση είναι καινοτομία. Επανεξετάζοντας και απλοποιώντας την αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης κίνησης, την κάνουμε ελαφρύτερη, πιο αποτελεσματική και πιο οικονομική. Αυτά είναι τα είδη καινοτομιών που μας βοηθούν να προσφέρουμε καλύτερα, πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα στους πελάτες μας».