Η Stellantis αποκάλυψε επίσημα τη νέα παγκόσμια αρθρωτή πλατφόρμα STLA One, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για δεκάδες νέα μοντέλα του ομίλου (πάνω από 30) τα επόμενα χρόνια, καλύπτοντας από αμιγώς ηλεκτρικά έως υβριδικά και θερμικά οχήματα.

Η νέα αρχιτεκτονική παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου «FaSTLAne 2030» και, σύμφωνα με τη Stellantis, σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, χαμηλότερο κόστος εξέλιξης και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η STLA One θα χρησιμοποιείται σε μοντέλα πολλών μαρκών του ομίλου, όπως Jeep, Peugeot, FIAT και Ram, οι οποίες θεωρούνται πλέον οι τέσσερις βασικές «παγκόσμιες» μάρκες της Stellantis. Μάλιστα, το 70% των επενδύσεων του ομίλου έως το 2030 θα κατευθυνθεί σε αυτές, αλλά και στη μονάδα επαγγελματικών οχημάτων Pro One.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μέχρι το τέλος της δεκαετίας το 50% της παγκόσμιας παραγωγής της Stellantis θα βασίζεται σε τρεις κοινές πλατφόρμες, με τη STLA One να αποτελεί τη σημαντικότερη από αυτές. Η λογική πίσω από τη νέα αρχιτεκτονική είναι η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών τύπων οχημάτων με κοινά μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη, μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής και εξέλιξης.

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι νέες τεχνολογίες λογισμικού της εταιρείας. Η STLA One θα συνεργάζεται με τις πλατφόρμες STLA Brain, STLA SmartCockpit και STLA AutoDrive, οι οποίες θα προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες infotainment, συνδεσιμότητας και αυτόνομης οδήγησης. Οι τεχνολογίες αυτές αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από το 2027. Η Stellantis τόνισε επίσης πως η νέα αρχιτεκτονική εξελίχθηκε με στόχο τη μελλοντική υποστήριξη νέων τεχνολογιών μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων και των solid-state battery packs, ενώ θα μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μεγέθη αμαξωμάτων και κατηγορίες οχημάτων.

Επενδύσεις 60 δισ. ευρώ έως το 2030

Η παρουσίαση της STLA One αποτελεί μέρος του νέου πενταετούς επενδυτικού πλάνου της Stellantis ύψους 60 δισ. ευρώ, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας του ομίλου έως το 2030. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 60 νέα μοντέλα και 50 ανανεώσεις υπαρχόντων αυτοκινήτων, με τη Stellantis να επενδύει πάνω από 24 δισ. ευρώ μόνο σε πλατφόρμες, κινητήρια σύνολα και νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, ο όμιλος επεκτείνει τις συνεργασίες του με εταιρείες όπως οι Leapmotor, Dongfeng, Jaguar Land Rover, NVIDIA και CATL, με στόχο τη μείωση κόστους και την ταχύτερη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μοντέλων.