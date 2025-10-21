Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η αλήθεια είναι πως ελάχιστα περιστατικά με πυρκαγιές σε σταθμούς φόρτισης έχουν καταγραφεί, μιας και τα πρότυπα ασφαλείας είναι τα υψηλότερα.

Τι γίνεται όμως εάν κάποιος χρησιμοποιήσει έναν μη εγκεκριμένο αντάπτορα υποδοχής και ταυτόχρονα σημειωθεί υπερβολική τάση στο σύστημα; Τότε όλα τα πρότυπα ασφαλείας μηδενίζονται και οι φλόγες κάνουν την εμφάνιση τους.

Στον Καναδά, ένας οδηγός Tesla προσπαθούσε να φορτίσει το αυτοκίνητό του σε έναν ταχυφορτιστή που δεν ανήκει στο δίκτυο της Tesla. Για να το κάνει αυτό, χρησιμοποίησε έναν προσαρμογέα (αντάπτορα υποδοχής) A2Z που επιτρέπει στον σταθμό φόρτισης να συνδεθεί με το αυτοκίνητο και να φορτίσει κανονικά.

Όταν το έκανε λοιπόν, σημειώθηκε μία ισχυρή έκρηξη συνοδευόμενη από έντονη λάμψη αλλά και φλόγες. Ευτυχώς, ο άντρας βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά από την υποδοχή όταν συνέβη το μπαμ, με αποτέλεσμα να γλυτώσει τον βαρύ τραυματισμό, ενώ η σύζυγός του που καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού, δεν τραυματίστηκε καθόλου.

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι τόσο ο φορτιστής όσο και ο αντάπτορας, δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω αξεσουάρ υποδοχής, δεν είχε λάβει πιστοποίηση για χρήση στον Καναδά, επειδή τα πρότυπα ασφαλείας δεν είχαν οριστικοποιηθεί ακόμη όταν πρωτοκυκλοφόρησε στην αγορά ενώ η έρευνα απέδειξε πως και ο ίδιος ο φορτιστής έστειλε «μη φυσιολογική τάση» στον αντάπτορα. Αυτοί οι δύο παράγοντες τελικά ήταν αρκετοί για να δημιουργηθεί έκρηξη.

Ο ιδιοκτήτης του Tesla ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε τον συγκεκριμένο αντάπτορα εδώ και δύο χρόνια χωρίς πρόβλημα, όμως τη μοναδική φορά που ή τάση του φορτιστή δεν ήταν σωστή, αμέσως εκδηλώθηκε φωτιά.