Ένα ιδιαίτερα σοβαρό ατύχημα είχε το Yangwang U9 Xtreme της BYD με ισχύ που φτάνει τους 3.000 ίππους, κατά τη διάρκεια δοκιμών υψηλής ταχύτητας. Το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο σε κλειστή πίστα και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Οι εικόνες από το περιστατικό είναι εντυπωσιακές, καθώς μεγάλο μέρος του αμαξώματος καταστράφηκε και το πίσω μέρος του άξονα αποκολλήθηκε.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι ο οδηγός δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο χώρος των επιβατών (υπήρχε και roll cage) παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτος, ενώ ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να χρειαστεί βοήθεια. Η BYD δεν έχει διευκρινίσει την ακριβή ταχύτητα τη στιγμή της πρόσκρουσης ούτε την αιτία που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου.

Από τα 496 χλμ./ώρα στο κυνήγι των 500

Το ατύχημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του στόχου που έχει θέσει η BYD για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τον Σεπτέμβριο του 2025, το Yangwang U9 Xtreme έφτασε τα 496,22 χλμ./ώρα στην πίστα δοκιμών ATP Papenburg της Γερμανίας, καταγράφοντας επίσημα νέο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής.

Με αυτή την επίδοση ξεπέρασε τα 490,48 χλμ./ώρα που είχαν καταγραφεί από το ταχύτερο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ έγινε το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της BYD. Η κινεζική εταιρεία, όμως, δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί. Έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να επιχειρήσει να ξεπεράσει το φράγμα των 500 χλμ./ώρα, με νέα προσπάθεια που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν το ατύχημα θα επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα.

Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και 3.000 ίπποι

Το Yangwang U9 Xtreme αποτελεί την πιο ακραία εκδοχή του ηλεκτρικού hypercar της κινεζικής μάρκας. Διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, με συνδυαστική ισχύ 2.220 kW, δηλαδή περίπου 3.000 ίππους, ενώ χρησιμοποιεί ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1.200 Volt και μπαταρία χωρητικότητας 80 kWh.

Κάθε ηλεκτροκινητήρας μπορεί να λειτουργεί έως τις 30.000 σ.α.λ., ενώ το σύστημα τετρακίνησης επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο της ροπής σε κάθε τροχό. Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης ειδικά εξελιγμένα ημι-σλικ ελαστικά και αναβαθμισμένη ανάρτηση DiSus-X, προσαρμοσμένη στις πολύ υψηλές καταπονήσεις που προκαλεί η κίνηση σε ακραίες ταχύτητες.