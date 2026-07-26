Για αρκετά χρόνια οι φίλοι της Subaru έβλεπαν την εταιρεία να απομακρύνεται από αυτό που την έκανε ξεχωριστή. Τα θρυλικά STI εξαφανίστηκαν από την παραγωγή, το WRX έγινε πιο ώριμο και λιγότερο «άγριο», ενώ αρκετά εντυπωσιακά πρωτότυπα έμειναν τελικά μόνο στις εκθέσεις αυτοκινήτου.

Φαίνεται όμως ότι οι Ιάπωνες αποφάσισαν να αλλάξουν πορεία

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιαπωνία, η Subaru δημιούργησε ένα νέο Product Innovation Headquarters, στο οποίο υπάγεται το Sports Vehicle Planning Office, μια ομάδα που θα ασχολείται αποκλειστικά με την εξέλιξη νέων σπορ μοντέλων και την επιστροφή του οδηγικού χαρακτήρα που έχτισε τη φήμη της μάρκας.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Subaru δεν εγκαταλείπει τα θερμικά σπορ αυτοκίνητα, παρά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Αντίθετα, στελέχη της εταιρείας επιβεβαιώνουν ότι στα πλάνα βρίσκονται τρία νέα σπορ μοντέλα με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, μια είδηση που σίγουρα θα χαροποιήσει τους φίλους της παραδοσιακής οδήγησης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο τμήμα δημιουργήθηκε ώστε οι διαδικασίες εξέλιξης να γίνουν ταχύτερες και οι αποφάσεις να λαμβάνονται από ανθρώπους που ασχολούνται αποκλειστικά με τα μοντέλα επιδόσεων.

Επιστρέφου οι STI εκδόσεις;

Η κίνηση αυτή αναζωπυρώνει τις ελπίδες για την επιστροφή των κορυφαίων STI εκδόσεων. Αν και η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένα μοντέλα, το γεγονός ότι έχει ήδη επιβεβαιώσει την εξέλιξη της έκδοσης παραγωγής του Performance-B STI Concept δείχνει πως αυτή τη φορά τα σχέδια δεν θα μείνουν στα χαρτιά.

Παράλληλα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τρία διαφορετικά project που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί ακόμη οι τελικές τους ονομασίες ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Θέλει να ξανακερδίσει τους φανατικούς της

Η δημιουργία ενός αυτόνομου τμήματος για τα μοντέλα επιδόσεων δείχνει ότι η Subaru αναγνωρίζει πως τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από το κοινό που τη συνδέει με τα rally, τους boxer κινητήρες, την τετρακίνηση Symmetrical AWD και τα χειροκίνητα σπορ μοντέλα. Αν τα σχέδια αυτά υλοποιηθούν, η επόμενη γενιά των σπορ Subaru ίσως σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη επιστροφή της εταιρείας στον κόσμο των επιδόσεων εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.