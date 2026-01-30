Η Subaru φαίνεται ότι εξετάζει σοβαρά την ιδέα να ενσωματώσει στα ηλεκτρικά της μοντέλα μια διάταξη που να προσφέρει την αίσθηση της «παραδοσιακής» οδήγησης με μηχανικό κιβώτιο. Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό που ¨δουλεύει” στην ίδια ιδέα, η ιαπωνική φίρμα δεν θέλει να το πετύχει μόνο με ψεύτικους ήχους και εικονικές αλλαγές ταχυτήτων, αλλά με μια πραγματική διάταξη συμπλέκτη και λεβιέ ταχυτήτων. Η κίνηση αυτή έχει ήδη εγείρει ενδιαφέρον και συζητήσεις στην αυτοκινητική κοινότητα, καθώς φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πλέον ζητούμενα χαρακτηριστικά για τους παραδοσιακούς οδηγούς: την αίσθηση του manual κιβωτίου σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η πατέντα

Η Subaru κατέθεσε πατέντα που περιγράφει ένα σύστημα ηλεκτρικού οχήματος με διάταξη που «μιμείται» ένα μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας πραγματικός συμπλέκτης και λεβιές ταχυτήτων, που θα επιτρέπουν στον οδηγό να αλλάζει σχέσεις αντίστοιχα με τα συμβατικά αυτοκίνητα.

Η πατέντα περιγράφει ένα σύστημα, με επιλογέα ταχυτήτων σε διάταξη Η και πεντάλ συμπλέκτη, χωρίς όμως να υπάρχει πραγματική μηχανική σύνδεση με κιβώτιο ή συμπλέκτη. Αντί για αυτό, αισθητήρες καταγράφουν τις κινήσεις του οδηγού και μεταφέρουν τα δεδομένα στον εγκέφαλο του οχήματος, ο οποίος ρυθμίζει την παροχή ροπής ανάλογα με τη «σχέση» που έχει επιλεγεί, τη θέση του γκαζιού και την πίεση στο πεντάλ του συμπλέκτη. Παράλληλα, προβλέπεται διακόπτης που επιτρέπει την επιλογή ανάμεσα σε πλήρως χειροκίνητη λειτουργία και σε συμβατική λειτουργία, χωρίς αλλαγές σχέσεων.

Η Subaru είναι μια μάρκα με έντονη παράδοση στη σύνδεση οδηγού–αυτοκινήτου, ιδιαίτερα με οδηγούς που εκτιμούν τη χειροκίνητη οδήγηση και την αίσθηση του κιβωτίου. Με την αυξανόμενη στροφή στην ηλεκτροκίνηση, η Subaru φαίνεται να ψάχνει τρόπους να κρατήσει αυτό το στοιχείο «ζωντανό», προσθέτοντας ένα στοιχείο διασκέδασης και εμπλοκής που έχει χαθεί με τα περισσότερα EV.

Το πώς το συγκεκριμένο σύστημα θα ενσωματωθεί στο λογισμικό του EV και πόσο θα επηρεάζει την απόδοση, την αυτονομία ή τη συνολική αίσθηση, παραμένει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα που θα αναζητήσουν απαντήσεις οι ειδικοί όταν και αν το σύστημα περάσει στα πρωτότυπα ή… τελικά σε παραγωγή.

Η συγκεκριμένη κίνηση, μπορεί να έχει αξία για ορισμένους πελάτες που θέλουν να διατηρήσουν μια πιο «παραδοσιακή» αίσθηση ακόμα και στην ηλεκτρική οδήγηση, ειδικά σε αγορές όπου η Subaru έχει ισχυρή βάση φανατικών οδηγών. Άλλοι όμως εκτιμούν ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να προσθέσει πολυπλοκότητα και κόστος σε ένα προϊόν όπου η απλότητα και η άμεση απόκριση είναι πλεονεκτήματα.

Πηγή: Carbuzz.com