Δεν είναι μυστικό πως πλέον οι περισσότεροι αγοραστές κοιτούν πρώτα την κατανάλωση και τους ρύπους σε ένα όχημα, και μετά τα τεχνικά στοιχεία. Η Omoda & Jaecoo επενδύει σε τεχνολογίες εξηλεκτρισμού, με το Super Hybrid System (SHS) να αποτελεί μία από τις βασικές τεχνολογικές λύσεις της εταιρείας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, χωρίς εκπτώσεις σε επιδόσεις και φυσικά εξοπλισμό.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στην ανάπτυξη διαφορετικών τεχνολογιών κίνησης, με την εταιρεία να διαθέτει υβριδικά (HEV), plug-in hybrid (PHEV), αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Για τις ευρωπαϊκές αγορές μάλιστα, όπου οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί γίνονται ολοένα και αυστηρότεροι, τα υβριδικά συστήματα αποτελούν μία ενδιάμεση λύση για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, ενώ τα plug-in hybrid μοντέλα δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης καθημερινών μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα μεγάλη συνολική αυτονομία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αποτελεσματικότητα του συστήματος SHS έχει αξιολογηθεί τόσο μέσω πιστοποιήσεων, όσο και μέσω δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες. Ενδεικτικά, το Jaecoo 7 SHS-H έλαβε πιστοποίηση σχετικά με το ανθρακικό του αποτύπωμα, καταγράφοντας συνολικό αποτύπωμα κύκλου ζωής 120,40 g CO₂e/km.

Σε δοκιμές μεγάλης απόστασης στη Χιλή, το Omoda 5 SHS-H κάλυψε σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα καυσίμου, εμφανίζοντας μέση κατανάλωση 4,22 λτ./100 χλμ.

Σε άλλη δοκιμή, το plug-in hybrid Jaecoo 7 SHS-P ξεπέρασε τα 1.200 χιλιόμετρα συνδυασμένης αυτονομίας, καταγράφοντας κατανάλωση 3,07 λτ./100 χλμ. με εξαντλημένη μπαταρία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα δοκιμής που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, κατά την οποία ένα Jaecoo 7 SHS-P διένυσε 1.504 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό, υπερβαίνοντας τη θεωρητική εργοστασιακή αυτονομία.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η αυξημένη ενεργειακή απόδοση των υβριδικών συστημάτων μπορεί να συμβάλει τόσο στη μείωση του κόστους χρήσης, όσο και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί, το Jaecoo 7 SHS-P μπορεί να καταναλώνει έως και 40% λιγότερο καύσιμο σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά SUV.

Στην ελληνική αγορά διατίθενται ήδη τα Omoda 5 Hybrid και EV, καθώς και το plug-in hybrid Jaecoo 7 SHS-P και το Omoda 9 SHS-P. Παράλληλα, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας με νέα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων τα Jaecoo 5 SHS-H, Jaecoo 7 SHS-H, Jaecoo 5 EV, καθώς και το μεγαλύτερο Jaecoo 8 PHEV. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε, πως η εταιρεία συνοδεύει τα μοντέλα της από εγγύηση 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για τη μπαταρία.