Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εδώ και μερικά χρόνια, η νέα τάση βρίσκει σχεδόν όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες να υιοθετούν απλοποιημένα, δισδιάστατα λογότυπα (VW, KIA, Opel, Nissan, Peugeot κ.α.). Έτσι, ήρθε και η σειρά της Suzuki, να παρουσιάσει το νέο σήμα της, το οποίο αλλάζει (έστω και λίγο) για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, το λογότυπο διατηρεί το γράμμα “S” με την ίδια μορφολογία, ωστόσο το χρώμιο (το οποίο για λόγους οικολογίας χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο) έχει εξαφανιστεί και τη θέση του έχει πάρει ασημί βαφή. Παράλληλα ο σχεδιασμός είναι flat, κάτι που βοηθάει αρκετά στην αποτύπωση του σε ψηφιακές εφαρμογές.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το ανανεωμένο σήμα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προώθησης της ταυτότητας της μάρκας με το σλόγκαν «Δίπλα σας». Θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε πρωτότυπα μοντέλα που πρόκειται να αποκαλυφθούν στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας 2025 στις 30 Οκτωβρίου.

Από εκεί και πέρα, το νέο logo θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη την παγκόσμια γκάμα της Suzuki. Δεδομένου ότι οι αναλογίες του εμβλήματος παραμένουν αμετάβλητες, μπορεί να τοποθετηθεί απρόσκοπτα στις γρίλιες και τις πίσω πόρτες των υπαρχόντων μοντέλων, χωρίς να περιμένει κάποιο facelift. Το πιο πρόσφατο μοντέλο στη γκάμα της Suzuki είναι το SUV Victoris, που παρουσιάστηκε για την ινδική αγορά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Suzuki, Toshihiro Suzuki, εξήγησε το κίνητρο της μάρκας πίσω από την ενημέρωση του σήματος:

«Το νέο έμβλημα ενσαρκώνει τη δέσμευση της Suzuki να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του πελάτη για να δημιουργούμε πολύτιμα προϊόντα, κάτι που αποτελούσε πάντα βασική αξία, καθώς και την αποφασιστικότητά μας να αναλάβουμε νέες προκλήσεις στην επόμενη εποχή. Με το εταιρικό σύνθημα «Δίπλα σας», θα συνεχίσουμε να παρέχουμε κινητικότητα υποδομών που είναι στενά συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή, προχωρώντας μαζί με τους πελάτες μας και συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενός βιώσιμου μέλλοντος».