Κατά το πρώτο τρίμηνο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Suzuki ανήλθε στα 1,705,8 δισ. γιεν, σημειώνοντας αύξηση 22%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 158 δισ. γιεν, αυξημένα κατά 11,2%, ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, στο 9,3%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 283,2 δισ. γιεν, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 183,6 δισ. γιεν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία της εταιρείας. Όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τριμήνου αποτελούν νέα ιστορικά υψηλά για την Suzuki.

Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση αυτή διαδραμάτισε η σημαντική αύξηση των παγκόσμιων πωλήσεων. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 19%, φθάνοντας τις 897.000 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις μοτοσυκλετών ενισχύθηκαν κατά 5,6%, στις 579.000 μονάδες. Η ισχυρή ζήτηση στην Ινδία αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με την αγορά να συνεχίζει να παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική, υποστηριζόμενη από τη σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων της Suzuki στη χώρα.

Η Ινδία εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη αναπτυξιακή αγορά της Suzuki. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 33%, φθάνοντας τις 535.000 μονάδες, ενώ οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 29% (125.000 μονάδες). Παράλληλα, η λειτουργία νέων γραμμών παραγωγής αύξησε τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της Suzuki στην Ινδία στα 2,9 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η θετική εικόνα αποτυπώθηκε και στις υπόλοιπες αγορές. Στην Ευρώπη, το νέο Suzuki SWIFT συνέχισε την επιτυχημένη εμπορική του πορεία, ενώ οι πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κινήθηκαν ανοδικά για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Στην Ασία, εκτός Ινδίας, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στο Πακιστάν και την Ινδονησία, ενώ θετικές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης αγορές της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Παράλληλα με την εμπορική ανάπτυξη, η Suzuki συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στο μέλλον της. Οι επενδύσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τα 135,4 δισ. γιεν (+52,7 δισ. γιεν), ενώ οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη διαμορφώθηκαν στα 65,5 δισ. γιεν (+3,4 δισ. γιεν), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εξηλεκτρισμό και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Με βάση τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η Suzuki αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών του οικονομικού έτους FY2026 στα 6,9 τρισ. γιεν, αυξημένο κατά 100 δισ. γιεν σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση. Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για τις συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων στις 3,579 εκατ. μονάδες και για τις πωλήσεις μοτοσυκλετών στις 2,337 εκατ. μονάδες, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση στις βασικές αγορές της.

Αν και η εταιρεία ενσωμάτωσε στις εκτιμήσεις της αρνητική επίδραση 110 δισ. γιεν από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, εκτιμά ότι η περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, η αύξηση του όγκου πωλήσεων, οι βελτιώσεις στην αναλογία πώλησης διαφορετικών προϊόντων και η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους θα επιτρέψουν στη Suzuki να διατηρήσει υψηλή κερδοφορία και θα υλοποιήσει το Μεσοπρόθεσμο Επιχειρηματικό της Σχέδιο.

Η Suzuki συνεχίζει να αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, συνδυάζοντας ισχυρή εμπορική ανάπτυξη, συνετή οικονομική διαχείριση και σταθερές επενδύσεις στην καινοτομία, θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.