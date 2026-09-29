Η Suzuki δίνει το δικό της στίγμα στην Auto Athina 2026, παρουσιάζοντας μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, από τα compact hatchback μέχρι τα SUV και, πλέον, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο e Vitara, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της μάρκας, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναβαθμίσεις στα Vitara και S-Ccross, με την προσθήκη νέου αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων.

Νέο e Vitara: Η ηλεκτρική εποχή της Suzuki

Το e Vitara προσφέρεται με μπαταρίες 49 και 61 kWh και σε δικίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις. Η αυτονομία φτάνει έως τα 426χλμ. στην έκδοση 61 kWh 2WD, ενώ η τετρακίνητη 61 kWh προσφέρει έως 395χλμ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης Allgrip-e, με δύο ανεξάρτητα eAxles. Η λειτουργία Trail περιορίζει την ισχύ στους τροχούς που χάνουν πρόσφυση και μεταφέρει τη διαθέσιμη ροπή στους τροχούς με καλύτερη πρόσφυση. Το e Vitara διαθέτει επίσης τις νέες λειτουργίες του Suzuki Connect, μεταξύ των οποίων πληροφορίες μπαταρίας, διαχείριση φόρτισης, απομακρυσμένο έλεγχο κλιματισμού και προγραμματισμό διαδρομής.

Οι τιμές ξεκινούν από 27.670 ευρώ για το 2WD GL 49 kWh, ενώ με το πρόγραμμα ΚΗ3 διαμορφώνονται από 24.670 ευρώ.

Vitara: Νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων

Το γνωστό Vitara περνά στην επόμενη φάση της εξέλιξής του με τον 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid, ο οποίος αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm. Για πρώτη φορά συνδυάζεται και με νέο αυτόματο κιβώτιο 6AT, το οποίο προσφέρει ομαλότερες αλλαγές και αδιάλειπτη ροή ισχύος. Παράλληλα, το σύστημα Allgrip Select παραμένει διαθέσιμο στις τετρακίνητες εκδόσεις, με τέσσερα προγράμματα λειτουργίας: Auto, Sport, Snow και Lock.

Το Vitara διαθέτει επίσης αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων το Dual Sensor Brake Support II, Adaptive Cruise Control και Lane Keep Assist. Οι τιμές ξεκινούν από 20.880 ευρώ για το 2WD GL, ενώ η 4WD GL+ κοστίζει από 26.330 ευρώ.

Vitara και S-Cross Special Edition

Στην Auto Athina 2026 θα έχουν ενδιαφέρον και οι νέες Special Edition εκδόσεις των Vitara και S-Cross οι οποίες βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GLX. Το Vitara αποκτά μαύρες ράγες οροφής, μαύρους καθρέφτες και χειρολαβές, μαύρες ζάντες 17 ιντσών και αντίστοιχες λεπτομέρειες στο πίσω μέρος, ενώ διατίθεται στάνταρ με μαύρη οροφή. Το S-Cross ακολουθεί αντίστοιχη λογική, με μαύρες εξωτερικές λεπτομέρειες και ζάντες, διατηρώντας όμως μονόχρωμο αμάξωμα.

Οι τιμές ξεκινούν από 26.830 ευρώ για το VitaraSpecial Edition και από 27.580 ευρώ για το S-Cross Special Edition.

S-Cross: Υβριδικό με νέο 6AT

Το S-Cross συνεχίζει με τον 1.4 Boosterjet 48V , ισχύος 110 ίππων και 235 Nm, ενώ πλέον προσφέρεται και με το νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο και τετρακίνηση Allgrip Select

Οι τιμές ξεκινούν από 22.190 ευρώ για το GL με χειροκίνητο κιβώτιο, από 26.480 ευρώ για το GL+ 6AT και από 27.880 ευρώ για το GL+ 4WD.

Swift: Το compact μοντέλο που παραμένει υβριδικό

Τη γκάμα συμπληρώνει το Swift, με τον νέο τρικύλινδρο 1.2 και ήπιο υβριδικό σύστημα 12V SHVS. Ο κινητήρας διαθέτει θερμική απόδοση έως 40%, ενώ το σύστημα SHVS ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και υποστηρίζει τον κινητήρα κατά την επιτάχυνση. Το Swift προσφέρεται επίσης με σύστημα τετρακίνησης Allgrip Auto, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζει η οθόνη infotainment 9 ιντσών με Apple CarPlay και Android Auto.

Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 17.090 ευρώ, ενώ η έκδοση 4WD ξεκινά από 19.700 ευρώ και η έκδοση με CVT από 19.890 ευρώ.