Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Tesla έχει κατασκευάσει πολλά περισσότερα αυτοκίνητα από αυτά που τελικά πουλάει και βρέθηκε (στις Η.Π.Α. για την ώρα) να έχει χιλιάδες καινούργια μοντέλα να κάθονται σε πάρκινγκ και λιμάνια.

Έτσι, η εταιρία αποφάσισε να τα αξιοποιήσει, ξεκινώντας ένα πρόγραμμα ενοικίασης τους απευθείας σε πελάτες. Τα Model 3 και Model Y κοστίζουν 60 δολάρια την ημέρα, με το Cybertruck στα 75 δολάρια την ημέρα, ενώ τα πιο premium Model S και Model X κοστίζουν 90 δολάρια την ημέρα.

Φυσικά υπάρχουν και προϋποθέσεις για τις ενοικιάσεις. Αυτές θα πρέπει να είναι το λιγότερο 3 ημέρες και το περισσότερο 7. Παράλληλα, ενώ οι ενοικιαστές θα μπορούν να απολαμβάνουν απεριόριστα χιλιόμετρα, δεν θα τους επιτρέπεται να οδηγούν το Tesla εκτός της πολιτείας ενοικίασης. Θα τους επιβληθεί επίσης χρέωση 30 δολαρίων εάν το αυτοκίνητο επιστραφεί με αυτονομία κάτω του 50%, ενώ δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το εάν οι διαφημιζόμενες τιμές περιλαμβάνουν ασφάλιση

Η Tesla σίγουρα ελπίζει ότι προσφέροντας οικονομικές ενοικιάσεις, θα μπορέσει να πείσει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να προβούν τελικά σε μία κανονική παραγγελία. Μάλιστα, για να τους πείσει περαιτέρω, θα λάβουν πίστωση 250 δολαρίων εάν κάνουν μια παραγγελία εντός επτά ημερών από το τέλος της ενοικίασης.

Η αλήθεια είναι πως η Tesla ήταν η πρώτη εταιρία που με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κατάφερε να φέρει μία παγκόσμια επανάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Όμως οι πολιτικές κινήσεις του Musk, σε συνδυασμό με την άνοδο της ηλεκτροκίνησης σε Κίνα και Ευρώπη και με τον ανταγωνισμό να έχει ανέβει απότομα, η αμερικάνικη αυτοκινητοβιομηχανία έχει δει πάνω 50% μείωση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις της.

Εσάς πως σας φαίνεται η νέα ιδέα του Elon; Θα σας ενδιέφερε εάν ερχόταν και στην Ευρώπη ένα αντίστοιχο πρόγραμμα ενοικίασης, απευθείας από την εταιρία, αλλά και με τις παραπάνω, συνοδευόμενες προϋποθέσεις;