Η Tesla λάνσαρε μία πιο ευρύχωρη εκδοχή του Model Y στην αγορά της Κίνας, πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Με μήκος 4.976χλστ. (+186χλστ. από το κανονικό), ύψος 1.669χλστ. (+ 44χλστ.) μεταξόνιο 3.040χλστ. (+ 150χλστ.) και τρεις σειρές θέσεων, το μοντέλο σημειώνει εντυπωσιακές πωλήσεις στην κινεζική αγορά και η αμερικανική φίρμα μόλις έλαβε το πράσινο φως για να το φέρει στην Ευρώπη.

Το μοντέλο εκτός από τις μεγαλύτερες διαστάσεις, διαθέτει νέο χρώμα Starlight Gold, αναθεωρημένη αεροτομή αλλά και νέες, μοναδικές 19άρες ζάντες.

Η διάταξη στο εσωτερικό είναι 2+2+2 (σύνολο 3 σειρές θέσεων), με το συνολικό βάρος του οχήματος να έχει αυξηθεί στα 2.163 κιλά (+96 κιλά). Για αυτό το λόγο μάλιστα η Tesla έχει αναβαθμίσει και την ανάρτηση, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως όλα τα καθίσματα έχουν δυνατότητα θέρμανσης, με τα τέσσερα μπροστά να είναι και αεριζόμενα.

Στο εσωτερικό, η κεντρική οθόνη είναι 16 ίντσες αντί για 15.4, με το ηχοσύστημα επίσης να διαθέτει 18 ηχεία αντί για 14. Νέοι θα είναι και οι φορτιστές smartphone στα 50W, ενώ για ευκολία, με το πάτημα ενός κουμπιού τα καθίσματα της τρίτης σειρά θα μπορούν να διπλωθούν, ώστε να μεγαλώσει ο χώρος αποσκευών φτάνοντας τα 2.539λτ.

Το Model Y L θα έρθει στην ευρωπαϊκή αγορά το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ εκτός από όλα τα παραπάνω, θα προσφέρει αυτονομία 751χλμ. από μία μπαταρία 82kWh. Δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας μπροστά και ένας πίσω, θα προσφέρουν τετρακίνηση, 0-100 σε 4.5δευτ. και τελική ταχύτητα στα 201χλμ./ώρα.