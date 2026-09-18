Η Tesla συμφώνησε να κλείσει εξωδικαστικά μια ιδιαίτερα σημαντική αγωγή που συνδεόταν με θανατηφόρο δυστύχημα με ενεργοποιημένο το Autopilot, αποφεύγοντας έτσι μια δίκη ενώπιον ενόρκων στην οποία θα εξεταζόταν μεταξύ άλλων το κατά πόσο η εταιρεία και ο Elon Musk είχαν παρουσιάσει με ακρίβεια τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 31χρονου Genesis Giovanni Mendoza Martinez, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 18 Φεβρουαρίου 2023, όταν το Tesla Model S του συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα που βρισκόταν σταματημένο στον αυτοκινητόδρομο Interstate 680, στην Καλιφόρνια. Ο αδελφός του, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε σοβαρά.

Το Model S έπεσε πάνω στο πυροσβεστικό με περίπου 110 χλμ./ώρα

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, στην κομητεία Contra Costa. Το πυροσβεστικό όχημα είχε σταματήσει στο οδόστρωμα προκειμένου να αντιμετωπίσει προηγούμενο τροχαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το Model S κινούνταν με περίπου 70 mph, δηλαδή 113 χλμ./ώρα, όταν έπεσε πάνω στο πυροσβεστικό όχημα. Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο έδειξαν ότι το Autopilot είχε ενεργοποιηθεί περίπου 12 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Ο αδελφός του οδηγού, Caleb Mendoza, τραυματίστηκε σοβαρά και μαζί με την οικογένεια του θύματος προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της Tesla.

Η αγωγή στράφηκε και εναντίον του τρόπου με τον οποίο η Tesla παρουσίαζε το Autopilot στο κοινό.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οικογένειας, η Tesla και ο Elon Musk είχαν δημιουργήσει μια εικόνα για τις δυνατότητες του συστήματος που μπορούσε να οδηγήσει έναν οδηγό στο να του δείξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από αυτή που δικαιολογούσε ένα σύστημα υποβοήθησης SAE Level 2. Η Tesla από την πλευρά της αμφισβήτησε τις συγκεκριμένες κατηγορίες και υποστήριξε ότι ο οδηγός δεν ακολούθησε τις προειδοποιήσεις του αυτοκινήτου και τις οδηγίες χρήσης του συστήματος.

Ο δικαστής είχε ήδη βάλει το «Autopilot» στο στόχαστρο

Τον Μάιο του 2025, ο ομοσπονδιακός δικαστής Vince Chhabria απέρριψε το αίτημα της Tesla να απορριφθούν οι αξιώσεις περί παραπλανητικών δηλώσεων. Στην απόφασή του ανέφερε ότι η ονομασία «Autopilot» μπορεί εύλογα να θεωρηθεί παραπλανητική, επιτρέποντας έτσι στις συγκεκριμένες αξιώσεις να συνεχίσουν προς το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Ο δικαστής αναφέρθηκε επίσης σε δημόσιες δηλώσεις του Elon Musk, μεταξύ των οποίων και η τοποθέτηση ότι το Autopilot ήταν πιθανότατα καλύτερο από έναν άνθρωπο οδηγό, καθώς και άλλες δηλώσεις του για τις δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέτοιες δηλώσεις μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο των αξιώσεων περί παραπλάνησης.

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Αυτό σήμαινε ότι μια ενδεχόμενη δίκη θα μπορούσε να μετατρέψει όχι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα, αλλά και τις δημόσιες δηλώσεις της Tesla για το Autopilot σε βασικό κομμάτι της διαδικασίας.

Πριν η υπόθεση φτάσει ενώπιον ενόρκων, η Tesla συμφώνησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Το ποσό και οι υπόλοιποι όροι της συμφωνίας παραμένουν εμπιστευτικοί, επομένως δεν είναι γνωστό πόσα χρήματα συμφώνησε να καταβάλει η εταιρεία ή αν υπήρχαν άλλοι ειδικοί όροι. Ο συμβιβασμός σημαίνει επίσης ότι δεν θα υπάρξει απόφαση ενόρκων επί των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

Η προηγούμενη υπόθεση των 243 εκατ. δολαρίων

Τον Αύγουστο του 2025, ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Φλόριντα εξέδωσε απόφαση σε διαφορετική υπόθεση που αφορούσε δυστύχημα του 2019. Οι ένορκοι έκριναν ότι η Tesla έφερε 33% της ευθύνης για το δυστύχημα και επιδίκασαν συνολικά 243 εκατ. δολάρια.