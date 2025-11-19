Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Φαίνεται πως η πτώση των πωλήσεων της Tesla (έως και -50% φέτος στην αγορά της Ευρώπης), την ανάγκασε να αλλάξει στρατηγική. Αρχικά δήλωσε πως άρχισε τελικά να την ενδιαφέρει το feedback από τους πελάτες της. Στη συνέχεια ξεκίνησε πρόγραμμα ενοικίασης των μοντέλων της και τώρα ετοιμάζεται να προσθέσει το Apple CarPlay, το οποίο είχε… δαιμονοποιήσει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg το οποίο επικαλείται εσωτερικές πηγές, η Tesla είναι σχεδόν έτοιμη να προσθέσει το Apple CarPlay στα μοντέλα της, παρά το γεγονός πως μέχρι τώρα στήριζε 100% το δικό της λογισμικό. Πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι δοκιμές έχουν ξεκινήσει ήδη για το Apple CarPlay (όχι του Ultra), το οποίο θα εμπλουτιστεί και μερικές εξατομικεύσεις της Tesla.

Παρόλο που σχεδόν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες από την αρχή είχαν προχωρήσει στην ένταξη των Android Auto και Apple CarPlay στα μοντέλα τους (συστήματα που συνδέουν το κινητό σου με την οθόνη του αυτοκινήτου και σου επιτρέπουν να χρησιμοποιείς βασικές λειτουργίες του κινητού με ασφαλέστερο και πιο απλό τρόπο ενώ οδηγείς), η Tesla δήλωνε πως το δικό της λογισμικό είναι ανώτερο.

Μία έρευνα όμως του 2024 από την McKinsey, έδειξε πως περίπου το 1/3 των υποψηφίων αγοραστών μοντέλων της αμερικανικής φίρμας, θεωρούνε την έλλειψη του ως το απόλυτο deal braker.

Για εσάς πόσο σημαντική είναι η παρουσία Andorid Auto και Apple Car Play στο αυτοκίνητο;