Πριν λίγες ημέρες σας ενημερώναμε πως η Κίνα ψήφισε νόμο ο οποίος (σε περίπτωση ατυχήματος) ρίχνει όλη την ευθύνη στον ίδιο τον οδηγό, ανεξάρτητα από το πόσα συστήματα αυτόνομης-ημιαυτόνομης οδήγησης έχει ένα αυτοκίνητο. Στις Η.Π.Α. όμως έχουν άλλη άποψη, καθώς δικαστήριο διατάζει την Tesla να πληρώσει πρωτόγνωρη αποζημίωση.

Πιο συγκεκριμένα, ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε την καταδίκη της Tesla για το ποσό των 243 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημιώσεις, μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο εμπλέκονταν ένα όχημα της εταιρείας με ενεργοποιημένο το σύστημα Autopilot. Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται από νομικούς και αναλυτές ως μία από τις μεγαλύτερες σε περιπτώσεις σχετιζόμενες με λογισμικό αυτόνομης υποβοήθησης στην οδήγηση και σηματοδοτεί μια αλλαγή στη νομική αντιμετώπιση της ευθύνης τέτοιων τεχνολογιών.

Το δυστύχημα στο οποίο βασίστηκε η αγωγή συνέβη πριν από αρκετά χρόνια, όταν ένα Tesla που κινούνταν με ενεργό το Autopilot ενεπλάκη σε σύγκρουση με ένα στατικό όχημα σε επαρχιακό δρόμο. Η οικογένεια του θύματος κατηγόρησε την εταιρεία ότι δεν ενημέρωσε επαρκώς για τους περιορισμούς του συστήματος, ούτε απέτρεψε αποτελεσματικά τη χρήση του σε συνθήκες όπου δεν ήταν ασφαλής. Αν και η Tesla έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι το Autopilot απαιτεί συνεχή εποπτεία από τον οδηγό και ότι δεν είναι πλήρως αυτόνομο σύστημα οδήγησης, το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία φέρει ευθύνη για τη σχεδίαση και την προώθηση της τεχνολογίας.

Η απόφαση αυτή επιβεβαίωσε προηγούμενη απόφαση ενόρκων, με το δικαστήριο να απορρίπτει τις ενστάσεις της Tesla για επανεξέταση ή μείωση του ποσού που είχε επιδικαστεί υπέρ της οικογένειας του θύματος. Ο δικαστής ανέφερε στην απόφασή του ότι υπάρχουν πειστικά στοιχεία πως η Tesla δεν έκανε όσα απαιτείται για να διασφαλίσει ότι οι οδηγοί κατανοούν πλήρως τους περιορισμούς του Autopilot, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το λογισμικό παρέχει οδηγίες χρήσης που τονίζουν την ανάγκη για συνεχή προσοχή του οδηγού.

Η απόφαση έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον χώρο των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες νομικές διεκδικήσεις κατά κατασκευαστών αυτοκινήτων και τεχνολογιών που επενδύουν στην αυτόνομη οδήγηση, ειδικά όταν τα συστήματα προωθούνται με όρους που μπορούν να παρερμηνευτούν ως ενδιάμεσα αυτόνομα ή πλήρως αυτόνομα. Η Tesla έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα κριτική για τον τρόπο που προωθεί το Autopilot και το Full Self-Driving, ενίοτε με όρους που οι χρήστες αντιλαμβάνονται ως δυνατότητα πλήρους αυτόνομης οδήγησης.

Από την πλευρά της, η εταιρεία αρνείται ότι το Autopilot είναι υπεύθυνο για τα δυστυχήματα, τονίζοντας ότι οι οδηγοί είναι υπεύθυνοι να διατηρούν τα χέρια στο τιμόνι και να παρακολουθούν την οδήγηση ανά πάσα στιγμή. Σε δηλώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, η Tesla υποστηρίζει ότι τα δεδομένα δείχνουν πως τα οχήματα με ενεργοποιημένο Autopilot έχουν λιγότερα ατυχήματα ανά χλμ. σε σχέση με τα οχήματα με τον οδηγό εντελώς μόνο. Ωστόσο, η νέα δικαστική απόφαση δείχνει ότι η ευθύνη για την ερμηνεία και χρήση της τεχνολογίας παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία συνολικά αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τη νομοθεσία γύρω από τα αυτόνομα συστήματα οδήγησης. Καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται και οι αυτοματισμοί αυξάνονται σε πολυπλοκότητα, τόσο οι ρυθμιστικές αρχές όσο και τα δικαστήρια καλούνται να καθορίσουν τα όρια ευθύνης μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.

Για την Tesla, αυτή η απόφαση δεν είναι μόνο ένα μεγάλο χρηματικό βάρος, αλλά και ένα κρίσιμο προειδοποιητικό μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί και εμπορεύεται τις δυνατότητες των συστημάτων υποβοήθησης μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την εταιρική της εικόνα αλλά και μεταγενέστερες νομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.