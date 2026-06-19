Η Tesla δεν σταματά να πειραματίζεται. Εάν θυμάστε, όταν πρωτοεγκατέστησε μερικούς φορτιστές της, του συνοδεύε από μία πισίνα δίπλα για να δροσίζονται όσοι ταξίδευαν μέσα στον τότε καύσβωνα. Τώρα η εταιρία προχωρά σε μία άλλη ευφάνταστη ιδέα, η οποία δεν σχέση με την αυτονομία, τις επιδόσεις ή την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην καθημερινότητα. Η αμερικανική εταιρεία ξεκίνησε να εγκαθιστά δωρεάν ηλεκτρικές σκούπες σε επιλεγμένους σταθμούς Supercharger στην Ευρώπη, επιτρέποντας στους οδηγούς να καθαρίζουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου τους όσο περιμένουν να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις εντοπίστηκαν σε σταθμούς ταχείας φόρτισης στη Γερμανία, όπου αρκετοί χρήστες δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι σκούπες βρίσκονται δίπλα στους φορτιστές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς χρέωση από όσους σταθμεύουν για φόρτιση. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από την Tesla.

Αξιοποιώντας τον χρόνο φόρτισης

What a great feature! A car vacuum located next to the @TeslaCharging stall so you don’t waste any time when charging your @Tesla @Olliedodd @TeslaOwnersUK pic.twitter.com/Hh8loQ9OYH — Warren Whyte (@WarrenWhyteUK) June 4, 2026



Παρότι η φόρτιση ενός σύγχρονου ηλεκτρικού αυτοκινήτου απαιτεί πλέον πολύ λιγότερο χρόνο σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της ηλεκτροκίνησης, οι οδηγοί εξακολουθούν να παραμένουν αρκετά λεπτά ακινητοποιημένοι στους σταθμούς φόρτισης. Η Tesla φαίνεται να θεωρεί ότι αυτό το διάστημα μπορεί να αξιοποιηθεί πιο παραγωγικά. Η προσθήκη δωρεάν ηλεκτρικών σκουπών επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να φροντίζουν το όχημά τους χωρίς επιπλέον κόστος, μετατρέποντας μια στάση φόρτισης σε μια μικρή διαδικασία συντήρησης και καθαρισμού. Πρόκειται για μια υπηρεσία που συναντάται συχνά σε πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο είναι αρκετά σπάνια σε ευρωπαϊκούς σταθμούς φόρτισης.

Η προσθήκη ηλεκτρικών σκουπών εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας να μετατρέψει τους σταθμούς φόρτισης σε σημεία εξυπηρέτησης και όχι απλώς σε χώρους όπου τα αυτοκίνητα γεμίζουν ενέργεια. Εξάλλου, όσο αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η συνολική εμπειρία που προσφέρει κάθε δίκτυο φόρτισης.

Θα επεκταθεί το πρόγραμμα;

Προς το παρόν η Tesla δεν έχει ανακοινώσει επίσημα αν οι δωρεάν σκούπες θα εγκατασταθούν σε όλους τους Supercharger σταθμούς. Ωστόσο, εφόσον η πιλοτική εφαρμογή αποδειχθεί επιτυχημένη, δεν αποκλείεται να δούμε την υπηρεσία να επεκτείνεται σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης μέσα στους επόμενους μήνες.

Αν συμβεί αυτό, η Tesla θα γίνει πιθανότατα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που θα προσφέρει οργανωμένα δωρεάν καθαρισμό εσωτερικού χώρου στους σταθμούς ταχείας φόρτισης. Μπορεί να ακούγεται ως μια μικρή λεπτομέρεια, όμως πολλές φορές είναι ακριβώς αυτές οι μικρές ευκολίες που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή χρήση ενός αυτοκινήτου.