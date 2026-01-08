Η Toyota ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη δομή και την ταυτότητά της, στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Η πιο σημαντική από αυτές, είναι η αναβάθμιση της Gazoo Racing (της ιστορικής αγωνιστικής υπομάρκας) σε ανεξάρτητη μάρκα, με έμφαση στην τεχνολογία, τους αγώνες και την απόδοση.

Από τη δημιουργία της το 2000, η Gazoo Racing λειτουργούσε υπό το όνομα Toyota Gazoo Racing (TGR) και ήταν το επίσημο αγωνιστικό και performance division της Toyota, εμπλέκοντας τόσο αγωνιστικά προγράμματα, όσο και ειδικές εκδόσεις παραγωγής. Στο εξής όμως, η Gazoo Racing γίνεται ανεξάρτητη μάρκα, με δική της εταιρική ταυτότητα και ξεκάθαρο στόχο τα αγωνιστικά σύνολα και τις ειδικές εκδόσεις μοντέλων.

Η Gazoo Racing θα συνεχίσει να συμμετέχει σε κορυφαία παγκόσμια πρωταθλήματα, όπως στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) και σε κατηγορίες αγώνων με αυτοκίνητα παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα τις ρίζες της στην εξέλιξη καλύτερων αυτοκινήτων μέσα από τις μάχες στην πίστα, μια φιλοσοφία που ήταν η κινητήριος δύναμη του project από την αρχή του.

Παράλληλα, η Toyota Gazoo Racing Europe GmbH, η ευρωπαϊκή θυγατρική έρευνας και ανάπτυξης που βρίσκεται στην Κολωνία, μετονομάζεται σε Toyota Racing GmbH. Αυτή η αυτόνομη μονάδα θα επικεντρωθεί σε τεχνολογικές και κινητήριες εξελίξεις για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενισχύοντας περαιτέρω την τεχνολογική βάση της αυτοκίνησης και των μηχανικών συστημάτων. Η μετάβαση στη νέα δομή και η αλλαγή των λογοτύπων θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως τον Ιανουάριο του 2027, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Toyota θέλει να διατηρήσει τις παραδόσεις και την κληρονομιά της στα motorsports, αλλά και να ενισχύσει την ικανότητα να προσελκύει νέους πελάτες, μηχανολόγους και οδηγούς που ενδιαφέρονται για υψηλές επιδόσεις και καινοτομία.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια πιο ξεκάθαρη ιεράρχηση της εταιρικής δομής: η Gazoo Racing γίνεται ανεξάρτητη μάρκα εξειδίκευσης, δίνοντας στη Toyota μεγαλύτερη ευελιξία να αναπτύσσει και να προωθεί επιδόσεις και τεχνολογία σε ένα ευρύ φάσμα τόσο αγωνιστικών, όσο και αυτοκινήτων παραγωγής, ενώ το κύριο εμπορικό σήμα (η ίδια η Toyota) παραμένει επικεντρωμένο στην καθημερινή κινητικότητα με μοντέλα που απευθύνονται σε εκατομμύρια πολίτες.

Να θυμίσουμε πως πριν λίγο καιρό, η Toyota έκανε ανεξάρτητη μάρκα και την Century, η οποία θα επικεντρωθεί σε μοντέλα εξαιρετικά χαμηλού όγκου παραγωγής και υψηλών τιμών, ό,τι είναι δηλαδή η Rolls-Royce για την BMW ή η Bentley για την Audi και την Volkswagen.