Η Toyota συνεχίζει τη σταδιακή, αλλά ουσιαστική εξέλιξη του Yaris, παρουσιάζοντας για το 2026 μια ανανεωμένη προσέγγιση που επικεντρώνεται κυρίως στη δημοφιλέστερη έκδοση Mid+. Πρόκειται για μια έκδοση που αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των συνολικών πωλήσεων του μοντέλου στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, αποτελεί κομβικό σημείο στη στρατηγική της ιαπωνικής φίρμας.

Οι αλλαγές δεν αφορούν μηχανικά μέρη, αλλά στοχεύουν στη βελτίωση της αισθητικής, της εργονομίας και του τεχνολογικού εξοπλισμού, στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τον σύγχρονο αγοραστή της κατηγορίας.

Εξωτερικά, η έκδοση Mid+ αποκτά πλέον νέες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών σε ματ μαύρη απόχρωση, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες 16άρες, προσδίδοντας πιο δυναμική και «γεμάτη» εικόνα στο αμάξωμα. Οι λεπτομέρειες, όπως τα σκουρόχρωμα μπουλόνια, ενισχύουν τον πιο premium χαρακτήρα, διαφοροποιώντας οπτικά την έκδοση από τις βασικότερες προτάσεις της γκάμας.

Στο εσωτερικό, η Toyota επενδύει στην αίσθηση ποιότητας και στον πιο σπορ χαρακτήρα, με νέο μοτίβο καθισμάτων που συνδυάζει τρεις αποχρώσεις υφάσματος και διακριτικές γκρι ραφές. Η προσέγγιση δίνει έμφαση στη χρηστικότητα, αλλά πλέον συνοδεύεται από πιο σύγχρονη αισθητική.

Σημαντικές είναι και οι προσθήκες στον βασικό εξοπλισμό της Mid+ έκδοσης, ο οποίος ενισχύεται αισθητά σε επίπεδο τεχνολογίας. Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στάνταρ συστήματα όπως το Smart Entry και το Push Button Start, διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση, καθώς και ασύρματη φόρτιση smartphone, στοιχείο που μέχρι πρότινος συναντούσαμε κυρίως σε ανώτερες εκδόσεις. Παράλληλα, ο ambient φωτισμός καμπίνας συμβάλλει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας, ειδικά κατά την οδήγηση σε νυχτερινές συνθήκες.

Η ανανέωση του Yaris συνοδεύεται και από την προσθήκη της νέας χρωματικής επιλογής Celestite Grey, η οποία διατίθεται σε όλη τη γκάμα και έρχεται να καλύψει όσους αναζητούν μια πιο διακριτική αλλά σύγχρονη εμφάνιση.

Σε μηχανολογικό επίπεδο, το Yaris παραμένει πιστό στη δοκιμασμένη υβριδική φιλοσοφία της Toyota, προσφερόμενο με τα γνωστά σύνολα Hybrid 115 και Hybrid 130, τα οποία συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, μειωμένες εκπομπές CO₂ και πολιτισμένη λειτουργία στην καθημερινή χρήση. Το ανανεωμένο Yaris, αναμένεται να είναι διαθέσιμο για παραγγελία στις ευρωπαϊκές αγορές εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, συνεχίζοντας την επιτυχημένη εμπορική πορεία ενός από τα πιο ολοκληρωμένα υβριδικά της αγοράς.