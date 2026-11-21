Εδώ και έξι δεκαετίες, το όνομα Corolla έχει συνδεθεί με τα οικογενειακά αυτοκίνητα της Toyota, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα ονόματα στην ιστορία της αυτοκίνησης (best seller όλων των εποχών). Τώρα, η ιαπωνική εταιρεία αποφασίζει να του δώσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ένα pickup με το συγκεκριμένο όνομα.

Ο λόγος για το νέο Toyota Corolla Deck, το οποίο αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία και ουσιαστικά αποτελεί μια μεταμόρφωση του γνωστού Corolla Cross σε διπλοκάμπινο pickup. Η εταιρεία δεν περιορίστηκε στην προσθήκη μιας καρότσας στο πίσω μέρος, αλλά προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στο αμάξωμα και στο μεταξόνιο, δημιουργώντας ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός επαγγελματικού οχήματος με την άνεση και την οδική συμπεριφορά ενός σύγχρονου SUV. Το νέο μοντέλο θα τοποθετηθεί κάτω από το Hilux στην γκάμα της Toyota και θα αποτελέσει την πρόταση της εταιρείας στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μεσαίων ickup, όπου συναντάμε μοντέλα όπως τα Fiat Toro και Ram Rampage.

Από SUV σε διπλοκάμπινο pickup

Η σχεδιαστική συγγένεια με το Corolla Cross είναι εμφανής, ιδιαίτερα στο εμπρός μέρος. Το Corolla Deck διατηρεί αρκετά από τα βασικά χαρακτηριστικά του SUV, όπως τα φωτιστικά σώματα, το καπό, τα εμπρός φτερά, τις πόρτες, τους καθρέπτες και τη γραμμή της οροφής.

Ωστόσο, η Toyota έχει επέμβει στη σχεδίαση του εμπρός προφυλακτήρα και της μάσκας, με μια μεγάλη οριζόντια μπάρα να διαφοροποιεί την εικόνα του νέου pickup. Οι σημαντικότερες αλλαγές εντοπίζονται φυσικά στο πίσω τμήμα, όπου το μεγαλύτερο μεταξόνιο και ο επιμηκυμένος πίσω πρόβολος δημιουργούν τον απαραίτητο χώρο για την καρότσα. Εκεί συναντάμε μια ειδικά σχεδιασμένη πίσω πόρτα, κάλυμμα για την καρότσα, φωτιστικά σώματα LED που εκτείνονται σε μεγάλο μέρος του πλάτους και έναν νέο προφυλακτήρα με ενσωματωμένο σκαλοπάτι, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης.

Αυτοφερόμενο πλαίσιο και υβριδική τεχνολογία

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου Toyota είναι ότι δεν χρησιμοποιεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική πλαισίου τύπου σκάλας, όπως συμβαίνει με το Hilux. Αντίθετα, βασίζεται στην πλατφόρμα TNGA-C, την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται στο Corolla Cross, αλλά και στις υπόλοιπες εκδόσεις αμαξώματος του Corolla. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα pickup με αυτοφερόμενο αμάξωμα, φιλοσοφία που δίνει προτεραιότητα στην πιο πολιτισμένη οδική συμπεριφορά και στην άνεση κατά την καθημερινή μετακίνηση, αντί για τις ακραίες δυνατότητες ενός παραδοσιακού σκληροτράχηλου επαγγελματικού οχήματος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πίσω ανάρτηση, καθώς σύμφωνα με τις εικόνες από την παρουσίαση, το Corolla Deck διαθέτει ανεξάρτητη διάταξη πολλαπλών συνδέσμων, αντί για τον ημιάκαμπτο άξονα του Corolla Cross.

Στο κομμάτι της κίνησης, το λογότυπο HEV στο πίσω μέρος επιβεβαιώνει ότι το νέο pickup θα διαθέτει πλήρως υβριδική τεχνολογία, χωρίς να απαιτείται φόρτιση από εξωτερική πηγή. Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Θα κατασκευάζεται στη Βραζιλία από το 2027 και θα προορίζεται για τις αγορές της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Η αποκάλυψη του Corolla Deck πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της νέας παραγωγικής μονάδας της Toyota στο Sorocaba, στην πολιτεία του Σάο Πάολο. Η παραγωγή του Corolla Deck έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η Toyota επιβεβαίωσε ότι το μοντέλο θα εξάγεται στις αγορές της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον με βάση τον σημερινό σχεδιασμό, δεν προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ούτε η διάθεσή του στις ΗΠΑ έχει επιβεβαιωθεί.