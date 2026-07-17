Παρόλο που για χρόνια η ηλεκτροκίνηση παρουσιαζόταν ως η μοναδική λύση για τη μείωση των εκπομπών CO₂, τέσσερις μεγάλοι «παίκτες» της αυτοκίνησης και της ενέργειας επιχειρούν τώρα να αποδείξουν ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός δρόμος.

Η Toyota, η BMW, η Bosch και η Repsol ξεκίνησαν στην Ισπανία ένα εξάμηνο πιλοτικό πρόγραμμα, στο οποίο περίπου 20 αυτοκίνητα Toyota και BMW κινούνται αποκλειστικά με 100% ανανεώσιμη βενζίνη, χωρίς καμία απολύτως τροποποίηση στους κινητήρες ή στις υποδομές ανεφοδιασμού.

Το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι η Repsol Nexa 95, η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες και οργανικά απόβλητα που συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή οδηγία RED. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, προσφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τη συμβατική βενζίνη, ενώ είναι πλήρως συμβατή με τους σημερινούς βενζινοκινητήρες και τα υπάρχοντα πρατήρια καυσίμων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα δεν αποσκοπεί μόνο στην αξιολόγηση του καυσίμου στην πράξη. Η Bosch χρησιμοποιεί το σύστημα Digital Fuel Twin, το οποίο παρακολουθεί ψηφιακά όλη τη διαδρομή του καυσίμου, από την παραγωγή έως τον ανεφοδιασμό του οχήματος, πιστοποιώντας ότι χρησιμοποιείται πράγματι ανανεώσιμη βενζίνη.

Η Ισπανία επελέγη επειδή η Repsol είναι σήμερα η μοναδική εταιρεία που διαθέτει 100% ανανεώσιμη βενζίνη σε δημόσια πρατήρια της χώρας. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν τους επόμενους έξι μήνες θα χρησιμοποιηθούν ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο αυτή η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μία ρεαλιστική συμπληρωματική λύση για τη μείωση των εκπομπών από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Οι τέσσερις εταιρείες υποστηρίζουν ότι η απανθρακοποίηση των μεταφορών δεν χρειάζεται να βασιστεί αποκλειστικά σε μία τεχνολογία, αλλά μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας πιο «τεχνολογικά ουδέτερης» προσέγγισης, όπου η ηλεκτροκίνηση συνυπάρχει με τα ανανεώσιμα καύσιμα. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αναμένεται να παρουσιαστούν και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική συζήτηση για τη νομοθεσία των κινητήρων εσωτερικής καύσης.