Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Αν και πρόκειται για ένα πρωτότυπο μοντέλο που θα παρουσιαστεί στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας στις 29 Οκτωβρίου, αποπνέει έντονη ατμόσφαιρα αυτοκινήτου που θα μπει στη γραμμή παραγωγής. Οπότε είναι σχεδόν σίγουρο πως αντικρίζουμε τη νέα γενιά της Corolla.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που έδειξε σε live streaming η Toyota, το σεντάν από μπροστά διαθέτει μια νέα εκδοχή της σχεδιαστικής γλώσσας της Toyota, με προβολείς LED πλήρους πλάτους που συνδυάζουν οριζόντιες και κάθετες γραμμές. Το πρωτότυπο δεν διαθέτει μάσκα, αλλά υπάρχει μια μικρή εισαγωγή αέρα στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα και μια διακριτική οπή εξαερισμού στο καπό στη βάση του παρμπρίζ.

Από το πλάι, ξεχωρίζει μια θύρα φόρτισης, δίπλα σε ένα νέο κάθετο στοιχείο κάτω από τον καθρέφτη, κάτι που μας δείχνει πως το μοντέλο θα είναι είτε Plug-in υβριδικό, είτε ηλεκτρικό, ή και τα δύο. Σίγουρα όμως θα έχει κάποιος είδος εξηλεκτρισμού.

Το πίσω μέρος χαρακτηρίζεται από μια ενσωματωμένη αεροτομή τύπου «ducktail» στο τέλος της κεκλιμένης οροφής. Οι τονισμένοι ώμοι οδηγούν σε πίσω φώτα πλήρους πλάτους με γραφικά τύπου pixel. Μπορούμε επίσης να δούμε την επιγραφή Corolla στην επίπεδη πίσω πόρτα και την πινακίδα κυκλοφορίας.

Προς το παρόν, η Toyota κρατάει μυστικές τις λεπτομέρειες, οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε εικασίες. Μια πιθανότητα είναι ότι αυτό το ηλεκτρικό Corolla θα πωλείται παράλληλα με ένα σχεδόν πανομοιότυπο μοντέλο βενζίνης, παρόμοια με το πώς φαίνεται σχεδόν το ίδιο το νέο Lexus ES, είτε είναι υβριδικό είτε ηλεκτρικό.

Η Toyota έχει επίσης μοιραστεί teaser και άλλων ενδιαφέροντων πρωτότυπων σχεδίων. Σε αυτά περιλαμβάνονται φουτουριστικά και πολύχρωμα οχήματα σχεδιασμένα για παιδιά, μια συσκευή κινητικότητας που επιτρέπει σε άτομα με αναπηρίες να παίζουν τένις και ένα απλό pickup με καμπίνα για αναπτυσσόμενες αγορές.

Θα μάθουμε περισσότερα για όλα αυτά στο περίπτερο της Toyota στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας στις 29 Οκτωβρίου. Να πούμε πως η Toyota Corolla είναι το παγκόσμιο best seller στην ιστορία του αυτοκινήτου με πάνω από 50 εκατ. πωλήσεις από το 1966 που πρωτοκυκλοφόρησε.