Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τα Plug-in υβριδικά μοντέλα, συνδυάζουν τα καλύτερα μέρη, δύο κόσμων. Τόσο της βενζίνης (μιας και έχουν βενζινοκινητήρα), όσο και την του ρεύματος (έχουν και ηλεκτροκινητήρα). Η αλήθεια είναι πως με ένα PHEV μοντέλο μπορείς να κινείσαι καθημερινά εντός πόλης αμιγώς ηλεκτρικά και με μηδέν ρύπους, ενώ στο ταξίδι κινείσαι με βενζίνη και δεν έχεις το άγχος της φόρτισης. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξής τους.

Τι γίνεται όμως στην πράξη; Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες Plug-in υβριδικών, ξεχνούν να φορτίσουν και στηρίζονται σχεδόν μόνιμα στη βενζίνη. Με αυτό τον τρόπο όμως, χάνεται το πλεονέκτημα του PHEV μιας και η βαριά μπαταρία, μεγαλώνει την κατανάλωση σε αστικές μετακινήσεις, που κανονικά θα έπρεπε να γίνονται με ρεύμα.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την περίεργη συνήθεια και να ενθαρρύνει καλύτερες ρουτίνες, η Toyota, έχει αναπτύξει μια εφαρμογή που εφαρμόζει την επιστήμη της συμπεριφοράς και ανταμοιβές που μοιάζουν με παιχνίδι, μετατρέποντας τη φόρτιση σε λιγότερο αγγαρεία και περισσότερο σε πρόκληση. Το Ινστιτούτο Έρευνας της Toyota (TRI) λέει ότι λειτουργεί, και τα πρώτα ευρήματα το επιβεβαιώνουν.

ChargeMinder

Η εφαρμογή για smartphone που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου ονομάζεται ChargeMinder και αναπτύχθηκε από το τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο της TRI. Όντας πρωτότυπο σημαίνει ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για λήψη από ένα κατάστημα εφαρμογών, αλλά ήδη παρέχει αποτελέσματα σε ερευνητικές δοκιμές.

Παρόμοια με μια εφαρμογή γυμναστικής, το ChargeMinder χρησιμοποιεί ειδοποιήσεις push (notifications) και μηνύματα παρακίνησης για να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να συνδεθούν την κατάλληλη στιγμή. Περιλαμβάνει επίσης σύντομα κουίζ για να διατηρεί το ενδιαφέρον των χρηστών, ενώ η πρόσβαση στην τηλεματική του οχήματος και στα δεδομένα τοποθεσίας φόρτισης επιτρέπει πιο εξατομικευμένες προτάσεις.

Ο ερευνητικός βραχίονας της Toyota πραγματοποίησε «τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές» στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία με οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων από 12 διαφορετικές μάρκες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι «οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις που βασίζονται στην επιστήμη βελτίωσαν σημαντικά τις συνήθειες φόρτισης», οδηγώντας σε χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα. Με λίγα λόγια, μια εφαρμογή που παρέχει έγκαιρες υπενθυμίσεις και ανταμείβει την καλή συμπεριφορά μπορεί να ωφελήσει, τόσο τα πορτοφόλια των οδηγών, όσο και το ευρύτερο περιβάλλον.

Οι αριθμοί

Η εταιρεία αναφέρει ότι με την εφαρμογή, οι ιδιοκτήτες αύξησαν τη φόρτιση PHEV κατά 10% στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, οι βαθμολογίες ικανοποίησης αυξήθηκαν κατά 16%, φτάνοντας στο τέλειο 100. Στην Ιαπωνία, οι οδηγοί PHEV και EV άλλαξαν τη φόρτισή τους ώστε να συμπέσει με τις ώρες αιχμής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 59%, ενώ παράλληλα συνδέονταν στην πρίζα για 30 επιπλέον λεπτά την ημέρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το επόμενο βήμα για το TRI είναι η επέκταση του ChargeMinder με πιο εξατομικευμένες, βασισμένες σε δεδομένα παρεμβάσεις. Ενώ η Toyota δεν έχει ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα δημόσιας κυκλοφορίας, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι δεν θα το κυκλοφορήσει σύντομα.