Για χρόνια οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη (solid-state) θεωρούνταν το «ιερό δισκοπότηρο» της ηλεκτροκίνησης. Η Toyota επενδύει στην τεχνολογία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και πλέον όλα δείχνουν πως το πρώτο μοντέλο που θα τη φέρει στην παραγωγή δεν θα είναι κάποιο οικογενειακό SUV, αλλά το νέο Lexus LFA.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το νέο ηλεκτρικό supercar της Lexus, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο 2027, θα αποτελέσει τη βιτρίνα της νέας τεχνολογίας της Toyota. Οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη υπόσχονται σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, μικρότερο βάρος και αισθητά ταχύτερους χρόνους φόρτισης σε σχέση με τις σημερινές μπαταρίες ιόντων λιθίου.

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Τι προσφέρουν οι solid-state μπαταρίες;

Μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα

Μικρότερο βάρος

Ταχύτερη φόρτιση

Δυνητικά μεγαλύτερη αυτονομία

Καλύτερη θερμική σταθερότητα

Η νέα ναυαρχίδα της Lexus εξελίσσεται ως αμιγώς ηλεκτρικό supercar και θα βασίζεται στην ίδια προηγμένη αρχιτεκτονική με το Toyota GR GT. Αν και οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, στόχος της εταιρείας είναι το νέο μοντέλο να προσφέρει επιδόσεις αντάξιες του θρυλικού προκατόχου του, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για τη Lexus δεν είναι οι επιδόσεις αλλά… το συναίσθημα

Το αρχικό LFA έμεινε στην ιστορία χάρη στον ατμοσφαιρικό V10 των 4,8 λίτρων και θεωρείται ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κινητήρες που τοποθετήθηκαν ποτέ σε αυτοκίνητο παραγωγής. Η νέα γενιά δεν θα διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης, ωστόσο οι μηχανικοί της εταιρείας εργάζονται ώστε η εμπειρία οδήγησης να παραμένει εξίσου συναρπαστική.

Σύμφωνα με στελέχη της Lexus, η ομάδα εξέλιξης δεν επιδιώκει απλώς να δημιουργήσει ένα ακόμη πολύ γρήγορο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στόχος είναι ο οδηγός να αισθάνεται ότι βρίσκεται πίσω από το τιμόνι ενός αυθεντικού supercar, με γραμμική απόδοση ισχύος, άμεση απόκριση και έντονη οδηγική εμπειρία, στοιχεία που έκαναν το πρώτο LFA να αποκτήσει σχεδόν συλλεκτική αξία.

Το αρχικό Lexus LFA κατασκευάστηκε σε μόλις 500 αντίτυπα μεταξύ 2010 και 2012 και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο συλλεκτικά ιαπωνικά supercars. Η επιστροφή του ονόματος σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Lexus, η οποία φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με την οδηγική συγκίνηση, αξιοποιώντας παράλληλα μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στις μπαταρίες.