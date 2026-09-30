Εάν σας ρωτήσουν “Ποια αυτοκίνητα πιστεύετε πως δεν σπάνε, δεν χαλάνε;”, το πιθανότερό είναι να απαντήσετε, τα Toyota. Και φυσικά αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά το περίφημο επεισόδιο του Top Gear, στο οποίο ένα Hilux υποβλήθηκε σε μερικά από τα πιο ακραία «βασανιστήρια» που έχουμε δει ποτέ σε τηλεοπτική εκπομπή αυτοκινήτου, η Toyota επανέφερε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά tests. νΜόνο που αυτή τη φορά υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Αυτή τη φορά το Hilux είναι αμιγώς ηλεκτρικό.

Η Toyota άφησε μάλιστα το κοινό να αποφασίσει ποια δοκιμασία θα υποστεί το νέο μοντέλο. Μέσω του Reddit, έδωσε δύο επιλογές. Είτε να δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα από μπάλα κατεδάφισης βάρους ενός τόνου είτε να επαναληφθεί το περίφημο stunt με το τροχόσπιτο.

Οι χρήστες του Reddit ψήφισαν. Και διάλεξαν το τροχόσπιτο

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Bentwaters στο Suffolk της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα τροχόσπιτο βάρους 760 κιλών ανυψώθηκε περίπου 9 μέτρα πάνω από το έδαφος και στη συνέχεια αφέθηκε να πέσει απευθείας πάνω στην καμπίνα του ηλεκτρικού Hilux.



Οι μηχανικοί της Toyota πλησίασαν το Hilux για να ελέγξουν τις ζημιές. Σύμφωνα με την εταιρεία, το αμάξωμα υπέστη μόνο περιορισμένες ζημιές, ενώ το ηλεκτρικό pick-up ενεργοποιήθηκε αμέσως και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο με τις δικές του δυνάμεις.

Με άλλα λόγια, το τροχόσπιτο έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά… στον εαυτό του.

Το συγκεκριμένο stunt δεν επιλέχθηκε τυχαία. Το 2003, το Top Gear είχε βάλει ένα παλαιότερο Hilux σε μία σειρά από ολοένα και πιο παράλογες δοκιμασίες, με στόχο να διαπιστώσει αν μπορούσε πραγματικά να καταστραφεί. Το pick-up χτυπήθηκε, βυθίστηκε στο νερό, δέχθηκε χτυπήματα από μπάλα κατεδάφισης και τελικά βρέθηκε ακόμη και κάτω από ένα τροχόσπιτο. Η Toyota ουσιαστικά πήρε εκείνη την τηλεοπτική δοκιμασία και τη μετέφερε στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το νέο Hilux δεν διαθέτει πλέον μόνο κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η νέα γενιά προσφέρεται και με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, γεγονός που δημιουργεί εύλογα το ερώτημα αν η αλλαγή από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στην ηλεκτρική ενέργεια επηρεάζει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα που έχει γίνει συνώνυμος του ονόματος Hilux.

Η μπαταρία μπήκε επίσης στο… στόχαστρο

Το stunt με το τροχόσπιτο αποτελεί περισσότερο ένα εντυπωσιακό τηλεοπτικό θέαμα παρά μια τυπική διαδικασία εξέλιξης ενός αυτοκινήτου. Ωστόσο, η Toyota αναφέρει ότι το ηλεκτρικό Hilux έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του σε ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές. Μεταξύ άλλων, το μοντέλο δοκιμάστηκε σε βαθιά νερά και δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές, ενώ η ίδια η μπαταρία υποβλήθηκε ακόμη και σε δοκιμή πλήρους βύθισης.

Αν νομίζατε ότι το τροχόσπιτο ήταν το τέλος, μάλλον κάνατε λάθος

Η Toyota παρέδωσε στη συνέχεια τα «κλειδιά» του ηλεκτρικού Hilux στο κανάλι του Top Gear στο YouTube, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι η συγκεκριμένη ιστορία θα έχει συνέχεια. Και γνωρίζοντας την παράδοση του Hilux, μάλλον δεν θα πρέπει να περιμένουμε μια ήρεμη βόλτα. Η Toyota αναφέρει ότι το Hilux έχει ξεπεράσει τα 27 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως σε επτά δεκαετίες παρουσίας. Το νέο μοντέλο επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την παράδοση στη σύγχρονη εποχή, συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα ενός pick-up με ηλεκτρική τεχνολογία.