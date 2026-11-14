Το 2015 η Toyota είχε παρουσιάσει το concept S-FR, ένα μικρό πισωκίνητο coupe, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα προσιτό σπορ αυτοκίνητο με παραδοσιακή φιλοσοφία. Τώρα, περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, το μοντέλο επιστρέφει στο προσκήνιο καθώς σύμφωνα με ιαπωνικό δημοσίευμα, η Toyota εξετάζει το ενδεχόμενο να βάλει το μικρό μοντέλο στη γραμμή παραγωγής.

Από τετραθέσιο coupe σε μικροσκοπικό πισωκίνητο

Το αρχικό Toyota S-FR παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο το 2015 και είχε σχεδιαστεί ως ένα ελαφρύ, προσιτό σπορ μοντέλο, το οποίο θα έδινε έμφαση στην οδηγική απόλαυση χωρίς να απαιτεί μεγάλο προϋπολογισμό. Το πρωτότυπο είχε μήκος 3.990 χιλιοστά, πλάτος 1.695 χιλιοστά και ύψος 1.320 χιλιοστά, με μεταξόνιο 2.480 χιλιοστά. Διέθετε διάταξη 2+2 θέσεων πίσω κίνηση και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Η σχεδίασή του ήταν επίσης ένα από τα δυνατά του σημεία. Τα στρογγυλά εμπρός φωτιστικά σώματα, η μεγάλη μάσκα και οι καμπύλες επιφάνειες παρέπεμπαν σε παλαιότερα μικρά σπορ μοντέλα της Toyota, όπως το θρυλικό Sports 800.

Η νέα πρόταση, εφόσον τελικά προχωρήσει, θα είναι αρκετά διαφορετική. Οι πληροφορίες από την Ιαπωνία κάνουν λόγο για ένα αυτοκίνητο μήκους μόλις 3.395 χιλιοστών, πλάτους 1.475 χιλιοστών και ύψους 1.230 χιλιοστών, με μεταξόνιο 2.265 χιλιοστά. Με άλλα λόγια, θα είναι σχεδόν 60 εκατοστά μικρότερο σε μήκος από το αρχικό πρωτότυπο.

Με 660 κ.εκ. και 64 ίππους;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το Response, το νέο S-FR θα μπορούσε να χρησιμοποιεί έναν τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 660 κ.εκ., με απόδοση περίπου 64 ίππων. Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων και αυτόματο CVT.

Φυσικά, οι συγκεκριμένοι αριθμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Toyota. Το ίδιο ισχύει για το βάρος, τη θέση του κινητήρα και τη διάταξη της ανάρτησης του ενδεχόμενου μοντέλου παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, η φιλοσοφία είναι, μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος και πίσω κίνηση, αντί για εντυπωσιακούς αριθμούς ισχύος. Άλλωστε, ένα αυτοκίνητο με 64 ίππους μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα διασκεδαστικό όταν δεν χρειάζεται να μετακινήσει μεγάλο βάρος.

Πότε θα μπορούσε να παρουσιαστεί;

Το ιαπωνικό δημοσίευμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίασης ακόμη και μέσα στο 2027. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση και όχι για επίσημο χρονοδιάγραμμα της Toyota. Εάν το σχέδιο γίνει πραγματικότητα, το S-FR θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εισαγωγικό μοντέλο στη σπορ οικογένεια της Toyota, κάτω από το GR86 και τα ισχυρότερα μοντέλα της Gazoo Racing.

Η ιδέα ενός μικρού πισωκίνητου coupe με χειροκίνητο κιβώτιο ακούγεται σχεδόν ανατρεπτική στην εποχή μας.