Η Toyota συνεχίζει να αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή στα υβριδικά μοντέλα, και τώρα ετοιμάζεται για μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές στην ιστορία της. Η ιαπωνική φίρμα ανακοίνωσε πως από το 2027 θα ξεκινήσει τη σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών μπαταριών νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH), οι οποίες χρησιμοποιούνται από την εποχή του πρώτου Prius στα τέλη της δεκαετίας του 1990, με νέας γενιάς μπαταρίες λιθίου.

Η τεχνολογία που έκανε διάσημα τα υβριδικά Toyota περνά στο επόμενο στάδιο

Οι μπαταρίες NiMH αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η επιτυχία των υβριδικών Toyota για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ωστόσο, η εταιρεία θεωρεί πως πλέον η τεχνολογία των μπαταριών λιθίου μπορεί να προσφέρει καλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα μικρότερο κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η μετάβαση θα ξεκινήσει την περίοδο 2027-2028, με τις γραμμές παραγωγής στην Ιαπωνία να αποκτούν αρχική δυναμικότητα που θα επαρκεί για περίπου 600.000 υβριδικά οχήματα ετησίως.

Η Toyota εκτιμά ότι η ζήτηση για υβριδικά θα συνεχίσει να αυξάνεται, γι’ αυτό και εξετάζει ήδη περαιτέρω επέκταση της παραγωγικής της δυνατότητας.

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε ακόμη τεχνικές λεπτομέρειες για τις νέες μπαταρίες, ωστόσο επιβεβαίωσε πως στόχος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των υβριδικών συστημάτων και η μείωση του κόστους κατασκευής. Ο επικεφαλής λογιστηρίου της Toyota, Takanori Azuma, ανέφερε ότι η μετάβαση από τις μπαταρίες νικελίου στις μπαταρίες λιθίου αναμένεται να μειώσει το κόστος παραγωγής κατά «δεκάδες χιλιάδες γιεν» ανά αυτοκίνητο.

Η Toyota ποντάρει ακόμη περισσότερο στα υβριδικά αλλά και στις νέες μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη για τα EV

Η απόφαση δεν προκαλεί έκπληξη. Η Toyota υπολογίζει ότι μέσα στο 2026 θα ξεπεράσει για πρώτη φορά τις 5 εκατομμύρια πωλήσεις υβριδικών οχημάτων σε ετήσια βάση, αριθμός που δείχνει πως η τεχνολογία παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την εξέλιξη νέων μπαταριών για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι νέες μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη (solid-state), οι οποίες υπόσχονται αυτονομία έως 1.200 χιλιόμετρα και φόρτιση από 10% έως 80% σε λιγότερο από 10 λεπτά.