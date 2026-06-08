Την ώρα που η πλειονότητα των κατασκευαστών επενδύει αποκλειστικά στις μπαταρίες, η Toyota συνεχίζει να ακολουθεί τον δικό της δρόμο. Και φέτος, στο θρυλικό Le Mans, ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα αγωνιστικό που θα μπορούσε να αποτελέσει προάγγελο μιας διαφορετικής εποχής για την αυτοκίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, η ιαπωνική εταιρεία θα πραγματοποιήσει δημόσιες επιδείξεις του νέου TR LH2 Racing Prototype, ενός πρωτότυπου αγωνιστικού που κινείται με υγρό υδρογόνο και χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης αντί για κυψέλες καυσίμου.

Όχι ηλεκτρικό, όχι fuel cell

Το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο πρωτότυπο ξεχωριστό είναι ότι δεν παράγει κίνηση μέσω ηλεκτροκινητήρων και κυψελών καυσίμου. Αντίθετα, χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, διατηρώντας τον ήχο, την αίσθηση και τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού αγωνιστικού αυτοκινήτου. Με αυτό τον τρόπο η Toyota επιχειρεί να αποδείξει ότι η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές μετακίνησης δεν χρειάζεται απαραίτητα να σημαίνει το τέλος των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Βασισμένο στο Hypercar του Le Mans

Το TR LH2 Racing Prototype δεν είναι ένα απλό πρωτότυπο επίδειξης. Βασίζεται στο ίδιο πλαίσιο που χρησιμοποιεί το αγωνιστικό TR010 Hybrid Hypercar της Toyota στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και στις 24 Ώρες του Le Mans. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δοκιμάζει την τεχνολογία υδρογόνου σε ένα πραγματικό αγωνιστικό περιβάλλον, όπου οι απαιτήσεις σε αξιοπιστία, θερμική διαχείριση και απόδοση είναι ακραίες.

Το Le Mans ως εργαστήριο τεχνολογίας

Η Toyota χρησιμοποιεί το Le Mans ως μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εξέλιξης του υδρογόνου που ξεκίνησε το 2021 με την αγωνιστική GR Corolla H2. Ακολούθησε το GR H2 Yaris Racing Concept το 2023 και το GR LH2 Racing Concept το 2025. Το νέο TR LH2 Racing Prototype αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της πορείας.

Μήνυμα προς… όλους

Η Toyota υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα δεν θα προέλθει από μία μόνο τεχνολογία. Για αυτό συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε υβριδικά, ηλεκτρικά, κυψέλες καυσίμου και κινητήρες υδρογόνου. Το TR LH2 Racing Prototype δεν πρόκειται να συμμετάσχει κανονικά στον αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans. Ωστόσο οι δημόσιες δοκιμές του στις 11 και 13 Ιουνίου αποτελούν ένα σημαντικό μήνυμα.

Αν η τεχνολογία αποδειχθεί βιώσιμη, τότε ίσως στο μέλλον δούμε αγωνιστικά και αυτοκίνητα παραγωγής που θα συνεχίσουν να έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά θα καίνε υδρογόνο αντί για βενζίνη.