Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Από την ίδρυσή της το 1989, η Lexus αποτελεί την πολυτελή μάρκα της Toyota, ανταγωνιζόμενη εταιρείες όπως η BMW, η Mercedes και η Audi. Η στρατηγική έχει λειτουργήσει καλά εδώ και 36 χρόνια, με τις πωλήσεις να κορυφώνονται πέρυσι στις 851.214 μονάδες παγκοσμίως. Ωστόσο, η Toyota αναδιαμορφώνει τώρα την ιεραρχία της μάρκας της, αποσχίζοντας την Century σε μια ανεξάρτητη οντότητα που τοποθετείται πάνω από τη Lexus.

Οι φήμες στα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το πώς η Century θα γίνει ανεξάρτητη μάρκα επιβεβαιώθηκαν αυτή την εβδομάδα από την Toyota. Ο πρόεδρος Akio Toyoda αποκάλυψε ότι ήταν δική του ιδέα να προτείνει μια μάρκα «πάνω από τη Lexus», πιστεύοντας ότι η Century θα έπρεπε να υπάρχει σε «μια κατηγορία από μόνη της». Παραδέχτηκε ότι δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος που είδε το sedan και το SUV Century να εκτίθενται στο περίπτερο της Toyota κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Κινητικότητας στην Ιαπωνία 2024.

Το όνομα Century πρωτοπαρουσιάστηκε το 1967 ως πολυτελές sedan και έκτοτε έχει διανύσει τρεις γενιές, με τη δεύτερη να είναι και το μόνο Toyota που τροφοδοτήθηκε ποτέ από κινητήρα V12. Με λίγες εξαιρέσεις, το sedan παρέμεινε αποκλειστικά στην Ιαπωνία, ενώ το 2023, η γκάμα απέκτησε, εκτός από το σεντάν, και ένα SUV που σηματοδότησε την έναρξη των παγκόσμιων φιλοδοξιών της Century, ξεκινώντας με την είσοδο στην κινεζική αγορά.

Είναι σαφές ότι η Century θα επικεντρωθεί σε μοντέλα εξαιρετικά χαμηλού όγκου παραγωγής και υψηλών τιμών, ό,τι είναι η Rolls-Royce για την BMW ή η Bentley για την Audi και την Volkswagen. Το επιβλητικό κουπέ που θα κάνει το ντεμπούτο του αργότερα αυτόν τον μήνα στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας 2025 υπονοεί πολύ πιο πολυτελή οχήματα από οτιδήποτε έχουμε δει απο τη μάρκα έως σήμερα.