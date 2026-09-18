Η Toyota ετοιμάζεται να στείλει στο Dakar ένα Hilux που κινείται με υδρογόνο και δεν έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το DKR GR FC Hilux είναι το νέο αγωνιστικό πρωτότυπο της Toyota GAZOO Racing και θα συμμετάσχει στο Dakar Rally 2027, στην ειδική κατηγορία Future Mission 1000, η οποία δημιουργήθηκε για πειραματικά οχήματα και τεχνολογίες που βρίσκονται ακόμη σε στάδιο εξέλιξης.

Είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου

Το DKR GR FC Hilux βασίζεται στο DKR GR Hilux, το αγωνιστικό με το οποίο η Toyota έχει ήδη αποδείξει τις δυνατότητές της στο Dakar. Όμως η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Ο συμβατικός κινητήρας βενζίνης έχει αντικατασταθεί από σύστημα κυψελών καυσίμου της Toyota, το οποίο χρησιμοποιεί υδρογόνο για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Στις κυψέλες καυσίμου, το υδρογόνο αντιδρά με το οξυγόνο και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, με το νερό να αποτελεί την εκπομπή από την εξάτμιση.

Γιατί η Toyota το βάζει στο πιο σκληρό τεστ του κόσμου;

Το Dakar προσφέρει ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα δοκιμών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα αυτοκίνητο καθώς περιλαμβάνει υψηλές θερμοκρασίες, άμμο, κραδασμούς, μεγάλες αποστάσεις και πολύωρη λειτουργία σε συνθήκες όπου οποιαδήποτε αδυναμία μπορεί να αποκαλυφθεί πολύ γρήγορα. Η Toyota θέλει να χρησιμοποιήσει τον αγώνα για να εξελίξει την τεχνολογία των κυψελών καυσίμου σε πραγματικές, εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες.

Το Hilux του Dakar δείχνει τον δρόμο για το Hilux παραγωγής του 2028

Η Toyota έχει ήδη ανακοινώσει ότι το 2028 θα λανσάρει στην Ευρώπη έκδοση Hilux με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου. Ο στόχος για το μοντέλο παραγωγής είναι αυτονομία άνω των 400 χιλιομέτρων και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.500 κιλά. Άρα το αγωνιστικό Dakar λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα από τα πιο σκληρά στάδια εξέλιξης πριν η τεχνολογία φτάσει σε ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί να κυκλοφορεί στους κανονικούς δρόμους.

Η διοργάνωση του 2027 στη Σαουδική Αραβία θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 15 Ιανουαρίου, ενώ η κατηγορία Future Mission 1000 περιλαμβάνει συνολικά 1.000 αγωνιστικά χιλιόμετρα.