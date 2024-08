Ichiban στα Ιαπωνικά σημαίνει «Νούμερο 1». Την ίδια ονομασία φέρει και το διάσημο βραβείο που απονέμει η Toyota Motor Europe (TME) κάθε χρόνο σε εμπόρους που διακρίνονται για την παροχή μιας εξαιρετικής αξίας στον πελάτη.

‘Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Toyota τίμησε τους 46 εξουσιοδοτημένους εμπόρους της με τις καλύτερες επιδόσεις στο πλαίσιο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024». Επιπλέον, πέντε έμποροι αναγνωρίστηκαν για το Going Beyond στις πέντε κατηγορίες Front line for Tomorrow, Customer Excellence, Employer of Choice, Contribution to Society και Service Mobility Provider.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 2.500 έμποροι διαγωνίζονται για τον τίτλο του «Best Retailer in Town». Φέτος, 46 έμποροι από 35 χώρες τιμήθηκαν για τη δέσμευσή τους στη φιλοσοφία Customer First. Πέντε από αυτούς απέσπασαν επίσης ένα ειδικό βραβείο Going Beyond, το οποίο τιμά την προσέγγισή τους στη βιωσιμότητα, την επίτευξη αριστείας στην κινητικότητα και την προσφορά τους στην κοινωνία.

Στο φετινό πανευρωπαϊκό διαγωνισμό απο την Ελλάδα – η ομάδα της Toyota Hellas είναι μέλος του ομίλου Inchcape- ξεχώρισε η Ουστριάς Α.Ε

Ο Yoshihiro Nakata, Πρόεδρος & CEO της Toyota Motor Europe δήλωσε:

«Έχω τη χαρά να συγχαρώ τους 46 νικητές του βραβείου Ichiban, οι οποίοι έχουν επιδείξει την αριστεία τους στην ικανοποίηση πελατών, την ποιότητα και την καινοτομία. Πρόκειται για τους πραγματικούς πρεσβευτές του οράματος της Toyota να παρέχει κινητικότητα για όλους, οι οποίοι έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας. Είναι ο λόγος που η Toyota πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη και είμαι περήφανος που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε τα επιτεύγματά τους. Παρακολουθώντας τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εμπνεόμαστε από το πνεύμα αριστείας, ομαδικής προσπάθειας και σεβασμού που ενσαρκώνουν αυτοί οι έμποροι. Είναι οι καλύτεροι των καλύτερων και είναι οι δικοί μας Ichiban».

O Dr Gill Pratt, Επικεφαλής Επιστήμονας της Toyota & CEO του Ινστιτούτου Έρευνας Toyota δήλωσε:

«Εμείς, ως κατασκευαστές αυτοκινήτων, ξεχνάμε μερικές φορές ότι η αποστολή μας δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε τους πελάτες να έχουν πρόσβαση στη φυσική κινητικότητα, αλλά να θέσουμε στους εαυτούς μας προκλήσεις ώστε να πετύχουμε τη μετάδοση των ιδεών, των πληροφοριών και των συναισθημάτων. Με απλά λόγια, πρέπει να συνδέσουμε τους πελάτες μας με νέους τρόπους που θα αποφέρουν τη μεγαλύτερη αξία στην κοινωνία. Οι έμποροι που τιμούμε στη φετινή τελετή Ichiban το αντιλαμβάνονται σε βάθος και ενσαρκώνουν το πραγματικό πνεύμα της Toyota στηρίζοντας την προσπάθειά μας να φέρουμε την ευτυχία σε όλους».

Ως παγκόσμιος εταίρος Μετακίνησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, η Toyota διοργάνωσε το Ichiban Summit – μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις της – στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024». Οι προσκεκλημένοι έμποροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Παρίσι, το οποίο μεταμορφώνεται για τους Αγώνες, και να συμμετέχουν στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων.