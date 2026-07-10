Η Volkswagen βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της. Ο μεγαλύτερος αυτοκινητικός όμιλος της Ευρώπης παρουσίασε στους μετόχους και στο εποπτικό του συμβούλιο ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει σημαντική απλοποίηση της γκάμας, μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας και επικέντρωση στα πιο κερδοφόρα μοντέλα.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε, ο Όμιλος Volkswagen εξετάζει τη μείωση της συνολικής γκάμας των μοντέλων του έως και κατά 50%, περιορίζοντας την πολυπλοκότητα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από τις πολλές πλατφόρμες, τις διαφορετικές εκδόσεις και τις επικαλύψεις μεταξύ των μαρκών του. Παράλληλα, στόχος είναι η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα να μειωθεί από περίπου 10 εκατομμύρια σε 9 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στη σημερινή ζήτηση. Να θυμίσουμε πως ο όμιλος έχει ήδη κόψει τα A1, Touareg, Touran, Q2, TT, R8, 718 Boxster, Cayman, ενώ το επόμενο που θα πει αντίο είναι το T-Roc Cabriolet.

Γιατί φτάσαμε εδώ;

Η Volkswagen δεν αντιμετωπίζει μία μόνο πρόκληση, αλλά πολλές ταυτόχρονα. Ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατασκευαστές έχει ενταθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ το αυξημένο ενεργειακό κόστος στη Γερμανία, οι νέοι δασμοί στις ΗΠΑ και οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν πιέσει σημαντικά την κερδοφορία του ομίλου. Την ίδια στιγμή, η κινεζική αγορά δεν προσφέρει πλέον τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης.

Πρώτα η κερδοφορία, μετά ο όγκος

Το μήνυμα της διοίκησης είναι ξεκάθαρο: ο στόχος δεν είναι πλέον η συνεχής αύξηση των πωλήσεων, αλλά η βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτό σημαίνει μικρότερη γκάμα, λιγότερη πολυπλοκότητα στην παραγωγή και μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μοντέλα που έχουν πραγματική εμπορική δυναμική.

Η Volkswagen αλλάζει, αλλά δεν εγκαταλείπει τις φιλοδοξίες της

Παρά τις δύσκολες αποφάσεις, ο γερμανικός όμιλος ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος δεν είναι η συρρίκνωση, αλλά η δημιουργία μιας πιο ευέλικτης και ανταγωνιστικής εταιρείας. Η επόμενη δεκαετία θα απαιτήσει μεγάλες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση, στο λογισμικό και στις νέες τεχνολογίες και η Volkswagen θεωρεί ότι η απλούστευση της γκάμας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Παράλληλα, σχετικά με τις φήμες για λουκέτα σε εργοστάσια ή απολύσεις, η Volkswagen δεν έχει επιβεβαιώσει συγκεκριμένους αριθμούς, τονίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου μετασχηματισμού.