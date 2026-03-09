Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα γιόρτασε χθες Κυριακή, 8 Μαρτίου, τα 70 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου του Αννόβερου. Την ίδια ημερομηνία το 1956 ξεκίνησε η παραγωγή του θρυλικού T1 Transporter στο εργοστάσιο που σήμερα αποτελεί τη βασική μονάδα παραγωγής της μάρκας. Το 2026 το εργοστάσιο συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα εργοστάσια αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Ο Oliver Blume, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG, δήλωσε: «Το εργοστάσιο στο Αννόβερο συμβολίζει μια ιστορία πλούσια σε παράδοση και τεχνολογική πρόοδο: έχει καθιερωθεί ως κέντρο ηλεκτροκίνησης και ταυτόχρονα μπορεί να υποστηρίξει όλους τους τύπους συστημάτων κίνησης. Ιδρύθηκε το 1956 και φέτος θα παραχθεί το ενδέκατο εκατομμυριοστό όχημα. Το 2027 η ομάδα του Αννόβερου θα ξεκινήσει τη σειριακή παραγωγή του ID. Buzz AD – του πρώτου πλήρως αυτόνομου οχήματος παραγωγής στην Ευρώπη».

Η προ-σειριακή παραγωγή του πλήρως αυτόνομου ID. Buzz βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο εργοστάσιο, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα προς τη βιομηχανική υλοποίηση της αυτόνομης κινητικότητας στην Ευρώπη.

Εργοστάσιο ηλεκτροκίνησης

Ο Stefan Mecha, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen Commercial Vehicles, ανέφερε: «Το εργοστάσιο του Αννόβερου αποτελεί κομβική τοποθεσία για τον μετασχηματισμό μας. Εδώ παράγουμε το Multivan με αποδοτικούς κινητήρες diesel και plug-in hybrid, παράλληλα με τα αμιγώς ηλεκτρικά ID. Buzz και ID. Buzz Cargo. Τα οχήματα που κατασκευάζονται στο Αννόβερο θέτουν διαχρονικά νέα πρότυπα στην κατηγορία τους και αποτελούν σήμα κατατεθέν της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Σήμερα θέτουμε τα θεμέλια για την κλιματικά φιλική κινητικότητα του μέλλοντος».

Πρωτοπορία στη βιώσιμη παραγωγή

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα προωθεί με συνέπεια τον βιώσιμο μετασχηματισμό του εργοστασίου στο Αννόβερο, θέτοντας ως στόχο την επίτευξη παραγωγής ουδέτερης ως προς το ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2040.

Ξεκινά η προ-σειριακή παραγωγή του πλήρως αυτόνομου ID. Buzz

Στο εργοστάσιο του Αννόβερου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κλιμάκωση της προ-σειριακής παραγωγής του πλήρως αυτόνομου ID. Buzz. Το βήμα αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης βιομηχανικής υλοποίησης. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ένα roboshuttle με τεχνολογία Mobileye θα κατασκευάζεται σε μεγάλη κλίμακα.

Τα οχήματα αποτελούν μέρος της MOIA Turnkey Solution, μιας ολοκληρωμένης λύσης της θυγατρικής του Ομίλου Volkswagen, η οποία συνδυάζει οχήματα, συστήματα αυτόνομης οδήγησης, λογισμικό διαχείρισης στόλου και υπηρεσίες λειτουργίας για υπηρεσίες αυτόνομης κινητικότητας στις πόλεις. Κατά τη διάρκεια του έτους, η προ-σειριακή παραγωγή στο εργοστάσιο του Αννόβερου θα αυξηθεί σταδιακά σε περίπου 500 οχήματα, τα οποία προορίζονται για διάφορα project στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αυτόνομα οχήματα περνούν από τις ίδιες γραμμές παραγωγής με τα συμβατικά μοντέλα ID. Buzz. Ένας επιπλέον κύκλος παραγωγής προορίζεται για την εγκατάσταση ειδικών εξαρτημάτων, όπως η συνδυασμένη μονάδα οροφής με κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες lidar, καθώς και ο υπολογιστής υψηλής απόδοσης στη θέση του συνοδηγού. Στο τέλος της διαδικασίας πραγματοποιούνται η βαθμονόμηση των αισθητήρων και η ενεργοποίηση του οχήματος. Με την ενσωμάτωση του μοντέλου στη σειριακή παραγωγή – η οποία θα ξεκινήσει το 2027 – η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα θα μπορεί να κατασκευάζει μεγάλες ποσότητες πλήρως αυτόνομων οχημάτων για την παγκόσμια αγορά, ανάλογα με τη ζήτηση.

Πώς ξεκίνησαν όλα



Πριν από επτά δεκαετίες, η δημιουργία του εργοστασίου της Volkswagen στο Αννόβερο βασίστηκε στη μεγάλη επιτυχία του T1 – του πρώτου Volkswagen Transporter. Από το 1950 το μοντέλο κατασκευαζόταν αρχικά μαζί με το Beetle στο εργοστάσιο του Wolfsburg. Ωστόσο, η ζήτηση αυξήθηκε τόσο γρήγορα ώστε ξεπέρασε τις παραγωγικές δυνατότητες. Το 1955 ο τότε Γενικός Διευθυντής της Volkswagenwerk AG, Heinrich Nordhoff, αποφάσισε την κατασκευή ενός ξεχωριστού εργοστασίου στο Αννόβερο. Περισσότερες από 200 πόλεις στη Γερμανία διεκδίκησαν την εγκατάσταση της νέας μονάδας παραγωγής, ωστόσο το Αννόβερο επικράτησε χάρη στη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, τις μεγάλες εκτάσεις γης και την εξαιρετική σύνδεση με βασικούς μεταφορικούς άξονες.

Η κατασκευή του εργοστασίου ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 1955 και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά έργα της εποχής. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο δημιουργήθηκε ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα, με σχεδόν 120.000 τετραγωνικά μέτρα παραγωγικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας περίπου 120.000 τόνους τσιμέντου, 23.000 τόνους χάλυβα και εκατομμύρια τούβλα. Στις 8 Μαρτίου 1956 το πρώτο T1 βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο Αννόβερο. Το πρώτο VW Bus που κατασκευάστηκε εκεί παραδόθηκε από τον διευθυντή του εργοστασίου Otto Höhne στον έμπορο Willi Dost από το Hildesheim, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για την παραγωγή του Transporter.

Μια ιδανική τοποθεσία από άποψη logistics

Η επιλογή της τοποθεσίας του εργοστασίου στο Αννόβερο μόνο τυχαία δεν ήταν. Βρίσκεται μόλις μία ώρα οδικώς από την έδρα του Ομίλου στο Wolfsburg και συνδέεται άριστα με βασικούς μεταφορικούς άξονες: μέσω των κοντινών αυτοκινητοδρόμων με το βασικό οδικό δίκτυο, μέσω της δικής του σιδηροδρομικής σύνδεσης με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και – ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή – μέσω του καναλιού Mittelland, που συνδέει το εργοστάσιο απευθείας με το ευρωπαϊκό δίκτυο εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Χάρη σε αυτή τη στρατηγική διασύνδεση, το εργοστάσιο μπορεί εδώ και 70 χρόνια να εξυπηρετεί αγορές σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

70 χρόνια Αννόβερο – επτά γενιές VW Bus



Η ιστορία του εργοστασίου στο Αννόβερο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του VW Bus μέχρι σήμερα. Μετά την πρώτη γενιά του T1, όλες οι επόμενες γενιές, από το T2 έως το T6.1, κατασκευάστηκαν επίσης στο Αννόβερο. Σήμερα, η έβδομη γενιά της εμβληματικής σειράς μοντέλων βασίζεται σε τρεις πυλώνες: ID. Buzz, Multivan και Transporter/Caravelle.

Δύο από αυτούς τους πυλώνες κατασκευάζονται στο Αννόβερο: το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz, μαζί με την επαγγελματική έκδοση ID. Buzz Cargo, καθώς και το Multivan. Και τα δύο μοντέλα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ID. Buzz, το οποίο το 2025 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 102% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μοντέλο σηματοδότησε επίσης την επιστροφή του VW Bus στην αγορά της Αμερικής, καθώς οι εκδόσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κατασκευάζονται επίσης στο Αννόβερο. Για την παραγωγή της οικογένειας ID. Buzz, το εργοστάσιο μετασχηματίστηκε τα τελευταία χρόνια σε μονάδα ηλεκτροκίνησης μέσω εκτεταμένων επενδύσεων και σημαντικών τεχνολογικών αναβαθμίσεων. Για τον λόγο αυτό συγκαταλέγεται πλέον στα πιο σύγχρονα εργοστάσια αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Το Multivan σημείωσε επίσης σημαντική ανάπτυξη, με αύξηση 31% το 2025. Το μοντέλο αποτελεί τη βάση και για τη νεότερη γενιά του California, που παρουσιάστηκε το 2024. Από το καλοκαίρι του 2026, η παραγωγή του εμβληματικού camper van θα ενσωματωθεί πλήρως στο βασικό εργοστάσιο του Αννόβερου, μεταφέροντας την παραγωγή από την εξωτερική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή Limmer.