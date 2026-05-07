Η Volkswagen R επιστρέφει δυναμικά στους αγώνες και κοιτάει κατευθείαν κορυφή, καθώς επιθυμεί να συμμετέχει στις 24 Ώρες του Nürburgring το 2027, χρονιά κατά την οποία το performance division της γερμανικής εταιρείας, συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας. Για τον σκοπό αυτό, η Volkswagen εξελίσσει μαζί με τη Max Kruse Racing μία ειδική αγωνιστική έκδοση του Golf R, προσαρμοσμένη στις ακραίες απαιτήσεις της θρυλικής πίστας του Nordschleife.

Οπτικά, το πρωτότυπο απέχει αρκετά από ένα συμβατικό Golf παραγωγής. Το αμάξωμα διαθέτει φουσκωμένα φτερά, επιθετικό αεροδυναμικό πακέτο, τεράστια πίσω αεροτομή, διαφορετικό εμπρός splitter αλλά και πλαϊνή εξάτμιση, στοιχεία που δείχνουν ξεκάθαρα τον αγωνιστικό προσανατολισμό του μοντέλου.

Παρότι η Volkswagen δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά, έχει επιβεβαιώσει ότι το αγωνιστικό Golf R θα διατηρήσει την τετρακίνηση 4MOTION, πάνω στην οποία βασίζεται και το μοντέλο δρόμου.

Η συνεργασία με τη Max Kruse Racing μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η συγκεκριμένη ομάδα διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στο Nürburgring, έχοντας συμμετάσχει σε αγώνες αντοχής με διάφορα μοντέλα του Volkswagen Group τα τελευταία χρόνια. Η επιστροφή της Volkswagen R στους αγώνες, έχει και έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ίδια η ονομασία «R» προέρχεται από τη λέξη “Racing”. Από το πρώτο Golf R32 του 2002 μέχρι σήμερα, η οικογένεια R, αποτελούσε πάντα τη σπορ πλευρά της Volkswagen, με άμεση σύνδεση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει τη συμμετοχή στο Nürburgring και ως πεδίο εξέλιξης νέων τεχνολογιών υψηλών επιδόσεων, οι οποίες αργότερα θα περάσουν και στα μοντέλα παραγωγής R. Η Volkswagen έχει άλλωστε ισχυρή ιστορία στο motorsport, με σημαντικές επιτυχίες όπως οι τίτλοι του Polo R WRC στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, αλλά και τα ηλεκτρικά ρεκόρ του ID.R σε διάφορες αναβάσεις και πίστες παγκοσμίως.