Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η διοίκηση της Volkswagen εξετάζει διάφορα σενάρια για την άντληση νέων κεφαλαίων, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και η πιθανή πώληση των Lamborghini και Ducati. Αν και δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, η συγκεκριμένη επιλογή βρίσκεται πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων.

Η είδηση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς η Volkswagen απέκτησε τον έλεγχο της Lamborghini το 1998 μέσω της Audi, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 2012, ενέταξε στον όμιλό της και τη Ducati. Έκτοτε, οι δύο ιταλικές εταιρείες εξελίχθηκαν σε ιδιαίτερα κερδοφόρα brands, ενισχύοντας σημαντικά το κύρος και την εικόνα του γερμανικού κολοσσού.

Αναζητά δισεκατομμύρια για το μέλλον

Ο όμιλος Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Τα επόμενα χρόνια καλείται να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών μοντέλων, στην παραγωγή μπαταριών, στην εξέλιξη λογισμικού αλλά και στον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων του.

Παράλληλα, η πίεση από τους Κινέζους κατασκευαστές, η επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε ορισμένες αγορές και το αυξημένο κόστος παραγωγής έχουν οδηγήσει τη διοίκηση σε ένα ευρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει περικοπές δαπανών και αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Lamborghini και Ducati παραμένουν ιδιαίτερα κερδοφόρες

Το ενδιαφέρον είναι ότι ούτε η Lamborghini ούτε η Ducati αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια καταγράφουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Η Lamborghini σημειώνει συνεχόμενα ρεκόρ πωλήσεων, με τις Urus, Revuelto και Temerario να διατηρούν τη ζήτηση σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ η Ducati συνεχίζει να αυξάνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, παραμένοντας μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες μοτοσυκλετών παγκοσμίως.

Αυτός είναι και ο λόγος που ενδεχόμενη πώλησή τους δεν σχετίζεται με τις επιδόσεις τους, αλλά με την υψηλή αξία που έχουν αποκτήσει στην αγορά και την ικανότητά τους να αποφέρουν σημαντικά έσοδα σε περίπτωση αποεπένδυσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές φήμες γύρω από το μέλλον τόσο της Lamborghini όσο και της Ducati. Στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ακόμη και για πιθανή δημόσια εγγραφή της Lamborghini στο χρηματιστήριο ή για μερική αποεπένδυση της Volkswagen από ορισμένες θυγατρικές της. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, καμία από αυτές τις κινήσεις δεν προχώρησε, με τον όμιλο να επιλέγει τελικά να διατηρήσει υπό την ομπρέλα του τα premium και πολυτελή brands.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη απόφαση

Παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει το θέμα, η Volkswagen δεν έχει επιβεβαιώσει ότι προχωρά στην πώληση των δύο εταιρειών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εσωτερικές συζητήσεις και αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων, χωρίς να υπάρχει οριστική εισήγηση ή χρονοδιάγραμμα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της Ευρώπης βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν τον χάρτη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.