Με την πρωτοβουλία αυτή, η Volkswagen – Kosmocar Α.Ε ενισχύει το συνολικό έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας ένα Volkswagen Taigo στη μεγάλη Λαχειοφόρο Αγορά. Με το τρόπο αυτό συμβάλει ενεργά στη συγκέντρωση πόρων που θα βοηθήσουν τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Head of Volkswagen, κ. Ζακ Χαζάν δήλωσε σχετικά:

«Στη Volkswagen πιστεύουμε στη δύναμη της έμπρακτης προσφοράς και στη στήριξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Με τη συμμετοχή μας στη μεγάλη Λαχειοφόρο του “Χαμόγελου του Παιδιού”, θέλουμε να συμβάλουμε σε μια προσπάθεια που προσφέρει πραγματική φροντίδα σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.»

Οι λαχνοί της Λαχειοφόρου είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στο giatoxamogelo.gr και τηλεφωνικά στο 11040, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να στηρίξει έναν αξιόπιστο κοινωνικό φορέα και παράλληλα να διεκδικήσει σημαντικά δώρα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00.

O κ. Ηλίας Τσούνης, Head of PR, Kosmocar A.E. αναφέρθηκε στη πρωτοβουλία στήριξης του Οργανισμού που βρίσκεται δίπλα στα παιδιά:

«Στην Kosmocar είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό του “Χαμόγελου του Παιδιού”, ενός οργανισμού με διαχρονικό και αποδεδειγμένο έργο για το παιδί και την οικογένεια. Η συμμετοχή μας στη μεγάλη Λαχειοφόρο Αγορά, με την προσφορά ενός Volkswagen Taigo, είναι μια έμπρακτη συνεισφορά που στηρίζει τη συγκέντρωση πόρων και ενισχύει ουσιαστικά τη φροντίδα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Για εμάς, η βιωσιμότητα και η κοινωνική συνεισφορά αποκτούν αξία όταν μεταφράζονται σε δράσεις με πραγματικό αντίκτυπο — και αυτή η πρωτοβουλία είναι ακριβώς ένα τέτοιο παράδειγμα.»

H Volkswagen – Kosmocar συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη φροντίδα, τη στήριξη και την ευημερία των παιδιών και των οικογενειών σε όλη τη χώρα.

Το αυτοκίνητο που διαθέτει στη Λαχειοφόρο Αγορά, είναι το Volkswagen Taigo, το compact SUV με crossover σχεδίαση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει τον κοινωνικό ρόλο της μάρκας και τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε φορείς που προσφέρουν καθημερινά πραγματικό και ουσιαστικό έργο.