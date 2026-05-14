Πριν λίγους μήνες, η BMW παραδέχθηκε επίσημα πως η ιδέα να ζητά μηνιαία συνδρομή για τη χρήση των θερμαινόμενων καθισμάτων δεν ήταν και η καλύτερη έμπνευση. Η αντίδραση του κοινού ήταν τεράστια, με πολλούς οδηγούς να εξοργίζονται στην ιδέα ότι ένα απλό σύστημα ήδη εγκατεστημένο στο αυτοκίνητο, παρέμενε «κλειδωμένο» μέχρι να πληρωθεί έξτρα ποσό.

Παρόλα αυτά, η BMW δεν εγκαταλείπει το μοντέλο των συνδρομών. Η εταιρεία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιούνται αργότερα μέσω software, είτε με μηνιαία χρέωση, είτε με μεταγενέστερη αγορά. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται συστήματα υποβοήθησης οδηγού, λειτουργίες συνδεσιμότητας και διάφορα ψηφιακά πακέτα εξοπλισμού.

Η θέση της Volvo

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο Motor1, ο Chief Commercial Officer της σουηδικής μάρκας, Eric Severinson, άσκησε ξεκάθαρη κριτική απέναντι στη λογική των συνδρομών για βασικές λειτουργίες αυτοκινήτου. Χωρίς να κατονομάσει ευθέως τη BMW, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά : “Αν πουλάς ένα premium προϊόν, δεν πρέπει να προσπαθείς να χρεώνεις τον πελάτη για τα πάντα. Κάποιος που δίνει περίπου 80.000 δολάρια για ένα αυτοκίνητο, δεν γίνεται να καλείται να πληρώνει άλλα 5 δολάρια τον μήνα για βασικές λειτουργίες όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα, ειδικά όταν αυτά προσφέρονται στάνταρ, ακόμη και σε πολύ φθηνότερα αυτοκίνητα. Η λογική της συνδρομής έχει νόημα όταν αφορά πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες βασισμένες σε software, όπως πακέτα συνδεσιμότητας ή προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ίσως και σε μορφή πακέτου. Όπως συμβαίνει με υπηρεσίες, όπως το Netflix ή το Disney+, μια συνδρομή μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε επιπλέον και πραγματικά χρήσιμο περιεχόμενο”.

Η Volvo ξεκαθάρισε πάντως πως δεν είναι εντελώς αντίθετη στις συνδρομές. Θεωρεί ότι μπορούν να έχουν νόημα, μόνο όταν αφορούν πραγματικές ψηφιακές υπηρεσίες που απαιτούν συνεχή υποστήριξη και αναβαθμίσεις.

Από την άλλη, η BMW συνεχίζει να υπερασπίζεται τη δική της στρατηγική. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το “Functions on Demand” δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στους οδηγούς, επιτρέποντάς τους να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο με λιγότερο εξοπλισμό και να ενεργοποιήσουν λειτουργίες αργότερα, αν τις χρειαστούν.

Εσάς ποια είναι η γνώμη σας;