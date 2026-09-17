Η Volvo αλλάζει ξανά πορεία και ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη ανανέωση της γκάμας της εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Η σουηδική εταιρεία ανακοίνωσε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πλάνο, σύμφωνα με το οποίο θα παρουσιάσει 13 ολοκαίνουργια μοντέλα μέχρι το τέλος του 2030, αλλάζοντας σημαντικά την εικόνα που θα έχουν οι εκθέσεις της τα επόμενα χρόνια.

Το σχέδιο δεν αφορά απλώς την αντικατάσταση των σημερινών μοντέλων. Η Volvo θέλει να μπει και σε νέες κατηγορίες, να προσαρμόσει τα αυτοκίνητά της στις ανάγκες κάθε αγοράς και να διατηρήσει στο παιχνίδι τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά όσο και τα υβριδικά.

Από τα 13 νέα αυτοκίνητα, επτά θα απευθύνονται στις δυτικές αγορές, δηλαδή κυρίως Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ έξι θα εξελιχθούν ειδικά για την Κίνα.

Και δεν θα είναι όλα SUV

Η εταιρεία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει σε αμαξώματα που τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι εξελίσσει νέους τύπους αμαξώματος τόσο χαμηλού όσο και υψηλού προφίλ, κάτι που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για νέα sedan και station wagon. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γκάμα της Volvo έχει μετατοπιστεί έντονα προς τα SUV και τα crossover. Έτσι, ένα νέο wagon που θα μπορούσε να διαδεχθεί ουσιαστικά τη φιλοσοφία των V60 και V90 δεν είναι πλέον απλώς σενάριο. Παράλληλα, η Volvo εξετάζει την ανάπτυξη αυτοκινήτων μεγαλύτερων από τα XC90 και EX90, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία δεν αποκλείει την είσοδό της σε ακόμη μεγαλύτερη premium κατηγορία.

Η Volvo κάνει πίσω από το «μόνο ηλεκτρικά»

Η Volvo ήταν από τις πρώτες premium αυτοκινητοβιομηχανίες που είχαν ανακοινώσει ότι μέχρι το 2030 θα πουλούν αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το 2024, ωστόσο, αναθεώρησε τον στόχο της, αναγνωρίζοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις αγορές και για όλους τους πελάτες.

Πλέον, η νέα γκάμα θα περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αλλά και υβριδικά τρίτης γενιάς. Η λογική είναι να υπάρχει επιλογή τόσο για εκείνους που θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση όσο και για τους οδηγούς που εξακολουθούν να διστάζουν να εγκαταλείψουν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα νέα plug-in hybrid XC60 και XC90, τα οποία παρουσιάστηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες με ηλεκτρική αυτονομία έως 200.

Ένα σημαντικό κομμάτι του σχεδίου αφορά και το κόστος ανάπτυξης

Η Volvo θέλει να αυξήσει σημαντικά την κοινή χρήση εξαρτημάτων, φτάνοντας σε 30% κοινότητα εξαρτημάτων, έναντι περίπου 10% σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Η στενότερη συνεργασία με τη Geely θα επιτρέψει στη Volvo να εξελίσσει ταχύτερα νέα μοντέλα και ταυτόχρονα να περιορίζει το κόστος. Παράλληλα, η εταιρεία θέλει τα νέα αυτοκίνητα να είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς, αντί να ακολουθεί μια ενιαία παγκόσμια συνταγή.

Επιστρέφουν και τα φυσικά κουμπιά

Η Volvo φαίνεται επίσης να επανεξετάζει μία ακόμη τάση των τελευταίων ετών. Την αντικατάσταση σχεδόν όλων των φυσικών χειριστηρίων από οθόνες. Στο νέο πλάνο αναφέρεται ότι η εταιρεία εξετάζει την επιστροφή φυσικών χειριστηρίων, κάτι που δείχνει ότι η επόμενη γενιά μοντέλων μπορεί να έχει διαφορετική προσέγγιση στην εργονομία και στην αλληλεπίδραση οδηγού και αυτοκινήτου.

Τα πρώτα από τα 13 νέα μοντέλα θα κάνουν την εμφάνισή τους αρκετά πριν από το 2030. Και αν η Volvo υλοποιήσει όσα έχει ανακοινώσει, η εικόνα της μάρκας στο τέλος της δεκαετίας θα είναι πράγματι πολύ διαφορετική: περισσότερα ηλεκτρικά, νέα υβριδικά, πιθανή επιστροφή sedan και wagon, μεγαλύτερα SUV και λιγότερη εξάρτηση από τις οθόνες.