Η κινεζική επέλαση στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου φαίνεται πως αρχίζει να αλλάζει τα δεδομένα και στη Βρετανία. Το Λονδίνο εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει επιπλέον δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι σήμερα, τα κινεζικής κατασκευής αυτοκίνητα που εισάγονται στη Βρετανία επιβαρύνονται με τον βασικό δασμό 10%. Η ΕΕ, αντίθετα, έχει επιβάλει επιπλέον αντισταθμιστικούς δασμούς στα κινεζικά EV, οι οποίοι κυμαίνονται ανάλογα με τον κατασκευαστή. Σε συνδυασμό με τον βασικό δασμό, η συνολική επιβάρυνση μπορεί να φτάσει έως και το 45,3%.

Οι Κινέζοι έχουν ήδη «κατακτήσει» τη Βρετανία

Το πρόβλημα για το Λονδίνο είναι ότι η αγορά έχει ήδη αλλάξει σημαντικά. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν στη Βρετανία 350.518 νέες ταξινομήσεις, ο καλύτερος Σεπτέμβριος από το 2017. Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά 36,3% σε ετήσια βάση, με τα EV να αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών ταξινομήσεων.

Και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι στην κορυφή των πωλήσεων βρέθηκε ένα κινεζικό μοντέλο.

Το Jaecoo 7, της Chery, κατέγραψε 10.813 ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας μοντέλα από κατασκευαστές που βρίσκονται επί δεκαετίες στη βρετανική αγορά. Στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 έχει ήδη φτάσει τις 39.473 ταξινομήσεις. Παράλληλα, η BYD ενισχύει διαρκώς την παρουσία της, ενώ άλλες κινεζικές μάρκες, όπως η Leapmotor, εμφανίζουν εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Γιατί πιέζει η Ευρώπη;

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Η Βρετανία εξακολουθεί να είναι στενά συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τις αλυσίδες εφοδιασμού της. Οι Βρυξέλλες θέλουν το Λονδίνο να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική απέναντι στην Κίνα, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι η Βρετανία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «πύλη» για κινεζικά αυτοκίνητα προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, η ΕΕ προωθεί το λεγόμενο Industrial Accelerator Act, με κανόνες που θα ενισχύουν προϊόντα και βιομηχανίες ευρωπαϊκής παραγωγής. Το Λονδίνο θέλει οι βρετανικές επιχειρήσεις και οι αλυσίδες εφοδιασμού να αντιμετωπίζονται ως μέρος του ευρωπαϊκού βιομηχανικού οικοσυστήματος. Έτσι, η Βρετανία βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά, προστατεύοντας περισσότερο τη δική της βιομηχανία και διατηρώντας στενότερη σχέση με την ΕΕ, ή να συνεχίσει με το σημερινό καθεστώς και να κρατήσει χαμηλότερα εμπόδια για τις κινεζικές μάρκες.

«Το εξετάζουμε»

Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την επιβολή νέων δασμών. Ο Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου Jonathan Reynolds έχει, ωστόσο, δηλώσει ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση και ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε απόφαση για δασμούς μπορεί να προκαλέσει αντίμετρα από άλλες χώρες.