Το 2025 σηματοδότησε μια σημαντική ανατροπή στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV): για πρώτη φορά, η Tesla δεν ήταν η κορυφαία μάρκα σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών στην ήπειρο, με μία παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία να παίρνει τη «σκυτάλη» και να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη.

Η Tesla, η οποία τα προηγούμενα χρόνια κυριαρχούσε στις πωλήσεις EV στην Ευρώπη, είδε σημαντική πτώση στις συνολικές πωλήσεις της το 2025. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά περίπου 27%, από 326.714 μονάδες το 2024 σε 238.765 το 2025, παρά το γεγονός ότι το Model Y παρέμεινε το πιο δημοφιλές EV σε επίπεδο μοντέλου. Το Tesla Model Y πούλησε 151.331 οχήματα στην Ευρώπη, με πτώση περίπου 28% σε σχέση με το 2024.

Παρά τις σημαντικές μειώσεις, τα δύο κορυφαία μοντέλα της (Model Y και Model 3) συνέχισαν να βρίσκονται στις υψηλές θέσεις των πωλήσεων, αποδεικνύοντας ότι η ζήτηση παραμένει αλλά μειώνεται συγκριτικά με τον ανταγωνισμό.

Πρωτιά για τη Volkswagen

Το μεγάλο «άλμα» στην ευρωπαϊκή αγορά πραγματοποιήθηκε από τη Volkswagen, η οποία χάρη στο ευρύ της χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών μοντέλων επικράτησε τελικά της Tesla σε συνολικές πωλήσεις BEV το 2025.

Μοντέλο – Πωλήσεις 2025

1 Tesla Model Y – 151.331

2 Skoda Elroq – 94.106

3 Tesla Model 3 – 86.261

4 Renault 5 E-Tech – 81.517

5 VW ID.4 – 80.123

πηγή: Dataforce

Η Volkswagen ξεπέρασε την Tesla στη συνολική κατάταξη EV:

Πωλήσεις EV 2025 και Διαφορά από 2024

Volkswagen 274.417 (+56%)

Tesla 238.765 (−27%)

BMW 193.186 (+15%)

Skoda 172.100 (+117%)

Audi 153.848 (+51%)

πηγή: Dataforce

Τάση και Ανταγωνισμός στην Ευρώπη

Η τάση υπέρ των EV συνεχίστηκε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αύξηση πωλήσεων και μεγέθυνση του μεριδίου αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2025. Επιπλέον, εκτός των παραδοσιακών ευρωπαϊκών μαρκών, αναδύονται κινεζικές μάρκες με αυξανόμενη παρουσία στην Ευρώπη, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό στην κατηγορία EV.

Και στην Ελλάδα η BYD αναδείχθηκε η κορυφαία μάρκα στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το 2025, με πάνω από ένα πέμπτο της αγοράς (20,5%) και 1.825 ταξινομήσεις.