Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μισός αιώνας Polo. Πενήντα χρόνια στα οποία το μικρό Volkswagen έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα, στο δρόμο, στις καρδιές των οπαδών και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στην καθημερινή ζωή ή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η επίδρασή του είναι αδιαμφισβήτητη, με πολυάριθμους τίτλους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ράλι και Ράλι Κρος. Τώρα ο θρύλος επιστρέφει και η Volkswagen παρουσιάζει το Polo R WRC και το Polo R Supercar από τη συλλογή Volkswagen Classic, μαζί με το πλήρως ηλεκτρικό Polo RX1e.

Το βίντεο δείχνει την τριάδα σε εκπληκτικά drifts και εντυπωσιακούς ελιγμούς. «Αυτό το βίντεο αντιπροσωπεύει όλα όσα είναι η πεμπτουσία του Polo: ένα μικρό αυτοκίνητο που μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα και που είναι προσανατολισμένο στο μέλλον», λέει ο Jens Katemann, Επικεφαλής Επικοινωνίας της μάρκας Volkswagen και του Brand Group.

Ο Οδηγός

Στο βίντεο, ο Σουηδός Johan Kristoffersson κάθεται στο τιμόνι. Ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Rallycross της FIA και δύο φορές Πρωταθλητής Gymkhana Grid οδηγεί επιδέξια τα τετρακίνητα οχήματα σε μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων. «Ήταν μια υπέροχη εμπειρία να οδηγήσω τα σπορ μοντέλα Polo το ένα μετά το άλλο και να τα φέρω στα όριά τους – οι χαρακτήρες τους είναι διαφορετικοί, αλλά όλα τα πήγαν εξίσου καλά», λέει ο Johan Kristoffersson, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος οδηγός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rallycross της FIA.

Η τοποθεσία

Οι τοποθεσίες των γυρισμάτων δεν επιλέχθηκαν τυχαία: η Γκεμπέρχα στη Νότια Αφρική είναι η έδρα του Polo εδώ και πολλά χρόνια. Οι κάμερες κατέγραψαν σκηνές στο λιμάνι, σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο στο κέντρο της Γκεμπέρχα, στην πίστα δοκιμών της Volkswagen και στο εργοστάσιο της Volkswagen στην Καριέγκα.

Οι πρωταγωνιστές

Το VW Polo R WRC χρησιμοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA (WRC) από το 2013. Το αυτοκίνητο βασίστηκε στο Polo πέμπτης γενιάς, είχε έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,6 λίτρων με 315 PS και τετρακίνηση. Τέσσερις συνεχόμενοι τίτλοι οδηγών με τους Sébastien Ogier και Julien Ingrassia, καθώς και τέσσερις τίτλοι κατασκευαστών, το κατέστησαν το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο ράλι της εποχής του.

Το Polo R Supercar αναπτύχθηκε με βάση το αυτοκίνητο WRC για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι Κρος της FIA (WRX). Είναι εξοπλισμένο με έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2,0 λίτρων με πάνω από 570 PS και τετρακίνηση. Το 2017 και το 2018, ο Johan Kristoffersson το οδήγησε για να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών και η Volkswagen εξασφάλισε τον τίτλο.

Το Polo RX1e είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο που αναπτύχθηκε από την KMS για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι Κρος της FIA. Δύο ηλεκτροκινητήρες μαζί αποδίδουν 680 PS και 880 Nm ροπής. Ο Johan Kristoffersson κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα με το Polo RX1e το 2022 και το 2023, καθιστώντας αμέσως το όχημα σημείο αναφοράς για τη νέα ηλεκτρική εποχή στο rallycross.